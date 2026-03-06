Для тебе Новини

Американські сили, ймовірно, відповідальні за смертоносний удар по іранській школі — Reuters

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 06 Березня 2026, 11:00 2 хв.
сша вдарили по школі ірану
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь