Американські сили, ймовірно, відповідальні за смертоносний удар по іранській школі — Reuters

Міжнародну спільноту сколихнули нові подробиці щодо трагедії в іранському місті Мінаб. Згідно з ексклюзивними даними Reuters, американські військові слідчі вважають імовірним те, що саме сили США відповідальні за авіаудар по школі для дівчаток, який стався минулої суботи.

Хоча офіційне розслідування ще не завершене, попередні висновки вказують на причетність Вашингтона до інциденту, що забрав життя десятків дітей у перший день масованих ударів США та Ізраїлю по території Ірану.

150 загиблих дітей: як помилка американських сил на півдні Ірану може стати воєнним злочином

Двоє офіційних осіб США, які на умовах анонімності поспілкувалися з журналістами, підтвердили, що наразі основна версія слідства вказує на американську сторону.

Проте вони наголосили, що остаточного висновку ще немає і можуть з’явитися нові докази, які змінять оцінку ситуації. Міністр оборони США Піт Гегсет під час прес-брифінгу в середу офіційно підтвердив факт проведення розслідування.

Державний секретар Марко Рубіо також підкреслив, що Сполучені Штати не атакували б школу навмисно. Позицію Білого дому озвучила прес-секретарка Керолайн Лівітт, яка зазначила, що поки Міністерство війни веде розслідування, варто пам’ятати, що саме іранський режим, а не США, зазвичай обирає цілями цивільних та дітей.

Школа в місті Мінаб на півдні Ірану потрапила під удар у суботу, 28 лютого. За заявою посла Ірану в ООН у Женеві Алі Бахрейні, кількість загиблих школярок становить 150 осіб.

Хоча незалежного підтвердження цієї цифри наразі немає, кадри похорону дітей, показані іранським державним телебаченням, демонструють величезні натовпи людей та десятки маленьких трун, загорнутих у національні прапори.

Управління ООН з прав людини вже закликало до негайного розслідування, наголосивши, що обов’язок довести обставини атаки лежить на силах, які її здійснили.

Навмисний напад на школу чи будь-яку іншу цивільну споруду є воєнним злочином згідно з міжнародним гуманітарним правом. Якщо відповідальність США буде підтверджена офіційно, цей інцидент може стати одним із найкривавіших випадків загибелі цивільного населення за десятиліття американських конфліктів на Близькому Сході.

