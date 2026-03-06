Американские силы, вероятно, ответственны за смертоносный удар по иранской школе — Reuters

Международное сообщество всколыхнули новые подробности трагедии в иранском городе Минаб. Согласно эксклюзивным данным Reuters, американские военные следователи считают вероятным то, что именно силы США ответственны за авиаудар по школе для девочек, который произошел в минувшую субботу.

Хотя официальное расследование еще не завершено, предварительные выводы указывают на причастность Вашингтона к инциденту, унесшему жизни десятков детей в первый день массированных ударов США и Израиля по территории Ирана.

150 погибших детей: как ошибка американских сил на юге Ирана может стать военным преступлением

Два официальных лица США, которые на условиях анонимности пообщались с журналистами, подтвердили, что основная версия следствия указывает на американскую сторону.

Однако они подчеркнули, что окончательного вывода еще нет и могут появиться новые доказательства, которые изменят оценку ситуации. Министр обороны США Пит Хэгсет в ходе пресс-брифинга в среду официально подтвердил факт проведения расследования.

Государственный секретарь Марко Рубио также подчеркнул, что Соединенные Штаты не атаковали бы школу намеренно. Позицию Белого дома озвучила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт, которая отметила, что пока Министерство войны ведет расследование, следует помнить, что именно иранский режим, а не США, обычно выбирает целями гражданских и детей.

Школа в Минабе на юге Ирана попала под удар в субботу, 28 февраля. По заявлению посла Ирана в ООН в Женеве Али Бахрейни, количество погибших школьниц составляет 150 человек.

Хотя независимого подтверждения этой цифры нет, кадры похорон детей, показанные иранским государственным телевидением, демонстрируют огромные толпы людей и десятки маленьких гробов, завернутых в национальные флаги.

Управление ООН по правам человека уже призвало к немедленному расследованию, подчеркнув, что обязанность доказать обстоятельства атаки лежит на осуществивших ее силах.

Намеренное нападение на школу или любое другое гражданское сооружение является военным преступлением в соответствии с международным гуманитарным правом. Если ответственность США будет официально подтверждена, этот инцидент может стать одним из самых кровавых случаев гибели гражданского населения за десятилетия американских конфликтов на Ближнем Востоке.

