Посольство Ирана пригласило киевлян оплакать погибшего аятоллу Хаменеи — реакция Украины

4 марта 2026 вокруг иранского дипломатического представительства в Киеве разгорелся громкий скандал. Посольство Ирана объявило об открытии книги траура по погибшему верховному лидеру Али Хаменеи и пригласило жителей украинской столицы выразить свои соболезнования.

Однако вместо цветов и слов поддержки дипломаты получили жесткий и аргументированный ответ от украинского дипломатического корпуса, который напомнил о реальной роли Тегерана в войне против Украины.

Книга памяти под звуки Шахедов: почему Украина отказалась чествовать лидера Ирана

Посольство Ирана планирует принимать желающих разделить скорбь в течение трех дней — 4, 5 и 6 марта с 10:00 до 16:00 по адресу ул. Круглоуниверситетская, 12. Однако для украинцев, чьи города каждую ночь атакуют иранские дроны-камикадзе, это приглашение выглядит как минимум циничным.

На призыв отреагировал посол Украины в ЮАР Александр Щерба. Он публично напомнил иранским коллегам, что их лидеры не просто сторонние наблюдатели, а фактические соучастники массовых убийств украинских гражданских мужчин, женщин и детей.

Надеюсь, Вы понимаете, что я не буду выражать скорбь по поводу людей, чья смерть у меня скорби не вызывает, — заявил Щерба в своем ответе.

Дипломат подчеркнул, что его позиция не основывается на личной неприязни к иранским послам как к профессионалам, однако он убежден: хорошие дипломаты иногда вынуждены представлять откровенно преступную политику своих лидеров.

Для Украины Иран остается одним из ключевых поставщиков технологий для российского террора. Несмотря на призывы международного сообщества, Тегеран годами продолжал усиливать военную мощь РФ, что делает официальные церемонии чествования его лидеров в Киеве невозможными с моральной и нравственной точки зрения.

