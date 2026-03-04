Посольство Ірану запросило киян оплакати загиблого аятоллу Хаменеї — реакція України

4 березня 2026 року навколо іранського дипломатичного представництва в Києві розгорівся гучний скандал. Посольство Ірану оголосило про відкриття книги жалоби за загиблим верховним лідером Алі Хаменеї та запросило мешканців української столиці висловити свої співчуття.

Проте замість квітів та слів підтримки дипломати отримали жорстку та аргументовану відповідь від українського дипломатичного корпусу, яка нагадала про реальну роль Тегерана у війні проти України.

Книга пам’яті під звуки Шахедів: чому Україна відмовилася вшановувати лідера Ірану

Посольство Ірану планує приймати охочих розділити скорботу протягом трьох днів — 4, 5 та 6 березня з 10:00 до 16:00 за адресою вул. Круглоуніверситетська, 12. Проте для українців, чиї міста щоночі атакують іранські дрони-камікадзе, це запрошення виглядає щонайменше цинічним.

На заклик відреагував посол України в ПАР Олександр Щерба. Він публічно нагадав іранським колегам, що їхні лідери не просто сторонні спостерігачі, а фактичні співучасники масових вбивств українських цивільних — чоловіків, жінок та дітей.

Сподіваюся, Ви розумієте, що я не висловлюватиму скорботу щодо людей, чия смерть в мене скорботи не викликає, — заявив Щерба у своїй відповіді.

Дипломат підкреслив, що його позиція не ґрунтується на особистій неприязні до іранських послів як професіоналів, проте він переконаний: хороші дипломати іноді змушені представляти відверто злочинну політику своїх лідерів.

Для України Іран залишається одним із ключових постачальників технологій для російського терору. Попри заклики міжнародної спільноти, Тегеран роками продовжував посилювати військову потужність РФ, що робить офіційні церемонії вшанування його лідерів у Києві неможливими з моральної та етичної точок зору.

