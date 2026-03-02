Британія хоче залучити експертів з України для збиття Шахедів над Перською затокою — Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив в X, що країна залучить українських експертів, які разом з британськими фахівцями допомагатимуть країнам Перської затоки збивати іранські безпілотники.

Українські фахівці допомагатимуть збивати іранські дрони — Стармер

Стармер наголосив, що Британія не брала участі в початкових ударах по Ірану і не буде долучатися до наступальних дій саме зараз.

Ми не приєднуємося до цих ударів, але ми продовжимо наші оборонні дії в регіоні.

Однак глава уряду зазначив, що оскільки Іран дотримується стратегії випаленої землі, вони підтримують колективну самооборону союзників і їхнього народу в регіоні.

Зазначимо, що раніше на Кіпрі в Акротірі була атакована британська база безпілотником в ніч на понеділок. Базі було завдано незначних пошкоджень.

Також нагадаємо, що у 2025 році США атакували ядерні об’єкти Ірану — читай в матеріалі, яка була реакція світової спільноти.

