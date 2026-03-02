Британия хочет привлечь экспертов из Украины для сбивания Шахедов над Персидским заливом — Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил в X, что страна привлечет украинских экспертов, которые вместе с британскими специалистами будут помогать странам Персидского залива сбивать иранские беспилотники.

Стармер подчеркнул, что Британия не участвовала в начальных ударах по Ирану и не будет приобщаться к наступательным действиям именно сейчас.

Мы не присоединяемся к этим ударам, но продолжим наши оборонные действия в регионе.

Однако глава правительства отметил, что поскольку Иран придерживается стратегии выжженной земли, они поддерживают коллективную самооборону союзников и их народа в регионе.

Напомним, что ранее на Кипре в Акротире была атакована британская база беспилотником в ночь на понедельник. Базе были нанесены незначительные повреждения.

Также напомним, что в 2025 году США атаковали ядерные объекты Ирана – читай в материале, какая была реакция мирового сообщества.

