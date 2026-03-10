Временное снятие санкций: Трамп объявил о мерах по снижению цен на нефть

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в своем гольф-клубе Дорал, где проходит собрание республиканцев Конгресса, заявил о решении администрации временно приостановить действие некоторых санкций, связанных с добычей и экспортом нефти.

Такой шаг направлен на стабилизацию стоимости энергоносителей, которая оказалась под давлением из-за кризиса безопасности на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива.

Нефтяной дефицит и санкции: Трамп готовит временное облегчение для энергетического рынка

Президент США отметил, что хотя цены на нефть пока не продемонстрировали такого критического скачка, которого он опасался в начале военной операции в Иране, превентивные меры необходимы для защиты американской и мировой экономик.

По словам Трампа, санкционные ограничения будут сняты с ряда стран на временной основе — этот режим будет продолжаться до тех пор, пока судоходство через Ормузский пролив не будет восстановлено в полном объеме:

У нас есть санкции против некоторых стран. Мы собираемся снять эти санкции, пока (Ормузский) пролив не откроется.

Это решение фактически является попыткой Вашингтона залить рынок дополнительными объемами сырья из альтернативных источников, чтобы компенсировать дефицит, вызванный перебоями в поставках из Персидского залива.

Несмотря на резонансность заявления, Дональд Трамп не уточнил, против каких именно государств будут смягчены ограничения.

