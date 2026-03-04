Цены на горючее на АЗС: сколько стоят бензин, дизель и газ сегодня

Утро 3 марта стало для украинских водителей настоящим испытанием на стрессоустойчивость. Социальные сети буквально взорвались от сообщений о том, что литр горючего подорожал на 5–7 гривен всего за сутки.

Кто-то винит мировую конъюнктуру, кто-то — панику, но факт остается фактом: цифры на стелах заставляют серьезно нервничать.

Глядя на обновленные прайсы, у многих водителей буквально глаза разбегались — ценники на заправках менялись едва ли не в режиме реального времени. Мы разобрались в ценах на топливо и подготовили детальный разбор ситуации, чтобы понять: это временный всплеск или новая реальность.

Цены на топливо: глобальное эхо войны на Ближнем Востоке

Главным триггером нынешнего скачка стала эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном. Нефтяной рынок — это нервная система мира, и когда в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть всей мировой нефти, останавливается движение танкеров, реакция следует мгновенно.

Аналитики Reuters уже бьют тревогу: решение ОПЕК+ увеличить добычу лишь на 206 тыс. баррелей в сутки — это капля в море, которая не спасет рынок от скачка до 100 долларов за баррель.

В Украине реакция была цепной. Только с 18 февраля сеть OKKO подняла стоимость бензина и дизеля на 7 грн/л, WOG — на 5 грн/л, а KLO и вовсе продемонстрировала рекордный прирост в 9 грн/л.

Цена на бензин: от бюджетных предложений до рекордных отметок

На данный момент самая выгодная цена на бензин А-95 зафиксирована в сети Укрнафта — 67,99 грн/л. Для сравнения: на заправках WOG этот же бензин (Евро) обойдется в 68,99 грн, а на ОККО и SOCAR — уже по 70,99 грн за литр.

Для тех, кто не привык экономить на качестве и выбирает сотый бензин, ситуация еще острее. Премиальный бензин 100 на WOG стоит 78,99 грн, в то время как на ОККО (Pulls 100) и SOCAR (NANO 100) цена достигла отметки 80,99 грн за литр.

Читать по теме Цена на бензин в Украине: сколько топливо стоит сегодня и будет ли увеличение цен Повлияет ли война на Ближнем Востоке на цены на топливо в Украине?

Какая реальная цена на дизель

Дизельное топливо, являющееся основой для всей коммерческой логистики страны, также не осталось в стороне от тренда. На сегодняшний день самая низкая цена на дизель обычного стандарта составляет 67,99 грн за литр в сети Укрнафта. Крупные сети, такие как OKKO и SOCAR, держат планку на уровне 70,99 грн/л.

Ситуация с премиальным дизелем выглядит следующим образом:

ДП Pulls (OKKO) — 73,99 грн;

ДП Mustang (WOG) — 71,99 грн;

ДП NANO Extro (SOCAR) — 75,99 грн.

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн отмечает, что главная угроза сейчас — это паника. По его словам, топлива в стране хватает и март мы должны были встретить залитыми бензином, однако эмоциональный фактор заставляет сети перестраховываться.

— На данный момент главной угрозой, на мой взгляд, является паника. Некоторые сети, которые обычно торгуют в среднем ценовом диапазоне, хотят прилипнуть как можно ближе к лидерам, так как опасаются, что их могут быстро опустошить. Лидеры тоже хотят подстраховаться, поэтому на неделе увидим подъем по классике — на 2-3 гривны. Это опасная история, так как повышение цен многие потребители воспринимают как сигнал к немедленной покупке топлива и формированию запасов, — подчеркнул специалист.

Цены на топливо АЗС: подробный обзор по популярным сетям

Владельцы автомобилей с газобаллонным оборудованием также ощутили на себе смену ценников. Хотя газ традиционно считается наиболее стабильным сегментом, средняя цена на газ в Украине уверенно пересекла отметку в 40 гривен.

Дешевле всего заправиться голубым топливом можно на WOG и SOCAR — по 40,98 грн за литр. Укрнафта предлагает ресурс по 40,99 грн, а на ОККО стоимость составляет 41,99 грн за литр.

Подводя итоги этой бурной недели, стоит взглянуть на общую картину в разрезе конкретных сетей. Важно понимать, что цена на конкретной АЗС может несколько отличаться от средней из-за региональной логистики.

Итак, актуальные цены на топливо АЗС на сегодня:

Сеть OKKO:

Бензин А-95 Евро — 70,99 грн;

Бензин Pulls 95 — 73,99 грн;

ДП Евро — 70,99 грн;

Газ — 41,99 грн.

Сеть WOG:

Бензин 95 Евро — 68,99 грн;

Бензин 95 (Mustang) — 71,99 грн;

ДП Евро-5 — 68,99 грн;

Газ — 40,98 грн.

Сеть Укрнафта:

Бензин 95 — 67,99 грн;

Бензин 92 — 63,99 грн;

ДП — 67,99 грн;

Газ — 40,99 грн.

Сеть SOCAR:

Бензин А-95 — 70,99 грн;

ДП NANO — 70,99 грн;

Газ — 40,98 грн.

Как видим, рынок сейчас находится в фазе пережидания. Специалисты советуют не создавать искусственный ажиотаж. Как только геополитическое напряжение вокруг Ирана спадет, цены должны снизиться, так как мировых запасов нефти вполне достаточно для покрытия спроса.

Раньше мы писали, почему Трамп напал на Иран — читай в материале детали конфликта на Ближнем Востоке.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!