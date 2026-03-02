Цена на бензин в Украине: сколько топливо стоит сегодня и будет ли увеличение цен

Военная операция США и Израиля против Ирана мгновенно спровоцировала скачок нефтяных котировок. По данным Bloomberg, фьючерсы в Лондоне уже достигли семимесячного максимума — 73 доллара за баррель, прибавив 19% стоимости с начала года.

Читай в материале, какие цены на бензин сегодня в Украине и будет ли существенное увеличение цен в результате войны между Ираном и США и Израилем.

Цена на бензин в Украине: стоит ли ожидать повышения

Рынок нефти сейчас находится под давлением не только из-за боевых действий, но из-за накопления запасов Китаем и санкционных ограничений.

В ответ на эскалацию страны ОПЕК+ во время воскресной встречи начали рассматривать радикальный шаг: вместо плановой умеренной добычи существенно нарастить поставки, чтобы сбить цену и не допустить глобального энергетического кризиса.

Аналитик компании Нафторинок Александр Сиренко в комментарии РБК-Украина отмечает, что рынок зачастую реагирует на геополитические шоки эмоционально, но быстро успокаивается. Он приводит пример операции США в Венесуэле: тогда тоже пророчили обвал, но уже совсем скоро котировки вернулись к предыдущим значениям.

Поскольку Украина полностью зависит от импорта нефтепродуктов, европейские повышения цен рано или поздно дойдут до наших АЗС. Однако есть нюанс: украинские сети обычно быстро поднимают цены при росте цен на нефть, но крайне неохотно их снижают, ссылаясь на старые запасы, приобретенные по высокому курсу.

Пока ситуация на заправках остается стабильной. У большинства сетей еще есть достаточные резервы горючего, приобретенного до начала активной фазы конфликта в Иране.

Цена на бензин в Украине сегодня

По состоянию на 2 марта 2026 года, по данным AutoRia, средняя стоимость горючего на АЗС выглядит так:

A-95+: 66.65 грн/л;

A-95: 61.89 грн/л;

A-92: 59.67 грн/л;

дизельное топливо (ДТ): 61.58 грн/л;

автогаз: 38.35 грн/л.

Пока мировые лидеры пытаются стабилизировать рынок, украинцам следует следить за новостями Ближнего Востока и заседаний ОПЕК+. Если коалиции удастся быстро локализовать конфликт, а экспортеры нефти откроют краны по полной, цены на наших АЗС могут избежать резкого взлета.

