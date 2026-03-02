Ціна на бензин в Україні: скільки пальне коштує сьогодні та чи буде збільшення цін

Військова операція США та Ізраїлю проти Ірану миттєво спровокувала стрибок нафтових котирувань. За даними Bloomberg, ф’ючерси в Лондоні вже сягнули семимісячного максимуму — 73 долари за барель, додавши 19% вартості з початку року.

Читай в матеріалі, які ціни на бензин сьогодні в Україні та чи буде суттєве збільшення цін унаслідок війни між Іраном та США і Ізраїлем.

Ціна на бензин в Україні: чи варто очікувати на підвищення

Ринок нафти зараз перебуває під тиском не лише через бойові дії, а й через накопичення запасів Китаєм та санкційні обмеження.

У відповідь на ескалацію країни ОПЕК+ під час недільної зустрічі почали розглядати радикальний крок: замість планового помірного видобутку — суттєво наростити постачання, щоб збити ціну та не допустити глобальної енергетичної кризи.

Аналітик компанії Нафторинок Олександр Сіренко у коментарі РБК-Україна зауважує, що ринок часто реагує на геополітичні шоки емоційно, але швидко заспокоюється. Він наводить приклад операції США у Венесуелі: тоді теж пророкували обвал, але вже зовсім скоро котирування повернулися до попередніх значень.

Оскільки Україна повністю залежна від імпорту нафтопродуктів, європейські підвищення цін рано чи пізно дійдуть до наших АЗС. Проте є нюанс: українські мережі зазвичай швидко піднімають ціни при зростанні цін на нафту, але вкрай неохоче їх знижують, посилаючись на старі запаси, придбані за високим курсом.

Наразі ситуація на заправках залишається стабільною. Більшість мереж ще мають достатні резерви пального, придбаного до початку активної фази конфлікту в Ірані.

Ціна на бензин в Україні сьогодні

Станом на 2 березня 2026 року, за даними AutoRia, середня вартість пального на АЗС становить:

A-95+: 66.65 грн/л;

A-95: 61.89 грн/л;

A-92: 59.67 грн/л;

дизельне пальне (ДП): 61.58 грн/л;

автогаз: 38.35 грн/л.

Поки світові лідери намагаються стабілізувати ринок, українцям варто стежити за новинами з Близького Сходу та засідань ОПЕК+. Якщо коаліції вдасться швидко локалізувати конфлікт, а експортери нафти відкриють крани на повну, ціни на наших АЗС можуть уникнути різкого злету.

Раніше ми писали, чому Трамп напав на Іран — читай в матеріалі деталі конфлітку на Близькому Сході.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!