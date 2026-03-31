До 200 млн грн на парк: стартував прийом заявок на фінансування

Українська економіка готується до нового етапу зміцнення власного виробництва. У межах стратегічної політики “Зроблено в Україні” оголошено про старт прийому заявок на державне стимулювання індустріальних парків на 2026 рік.

Як зазначає прем’єр міністерка України Юлія Свириденко, ця ініціатива має стати потужним важелем для розбудови сучасної промислової інфраструктури та створення тисяч нових робочих місць.

Як долучитися до програми та які терміни

Підприємці, які планують масштабувати свій бізнес або запустити нові потужності, мають час до 15 серпня, щоб подати пакет документів.

Держава на умовах співфінансування підтримує створення промислової інфраструктури, приєднання до електромереж і відновлення пошкоджених об’єктів. Процес подачі заявок максимально прозорий і відбувається через мережу банків-партнерів, серед яких державні гіганти Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, а також Сенс Банк.

Основна мета — на умовах співфінансування допомогти бізнесу з підведенням комунікацій, приєднанням до електромереж та відновленням об’єктів, що постраждали від війни.

Пріоритет — відновленню та фронтовим територіям

Цьогорічна програма має суттєві нововведення, адаптовані до викликів воєнного часу. Особливу увагу приділено індустріальним паркам, які стали цілями ворожих обстрілів. Для таких об’єктів передбачено позачерговий розгляд заявок, а держава готова взяти на себе левову частку витрат — до 80% від вартості відновлення пошкодженої інфраструктури. Гранична сума допомоги на один парк може сягати 200 мільйонів гривень.

Крім того, уряд розширив географію пільгового співфінансування. Механізм 80/20, який раніше діяв лише для деокупованих громад, відтепер офіційно поширюється і на прифронтові регіони.

Статистика вже свідчить, що програма вже дає свої плоди. За словами Юлії Свириденко, станом на кінець 2025 року в українських індустріальних парках уже функціонують або перебувають на етапі активного будівництва 37 заводів.

Держава, своєю чергою, обіцяє не збавляти темпів і продовжувати інвестувати в промисловий потенціал, який стане фундаментом для відновлення всієї країни.

