Грант на бізнес 2026 в Україні: хто і як може отримати від держави кошти на свій стартап

У 2026 році держава продовжує реалізацію програми Власна справа, яка започаткована, аби підтримати громадян, які планують відкрити власний бізнес або розширити той, що вже є.

Як отримати грант на бізнес 2026, які умови і хто може скористатися програмою — у матеріалі.

Грант на бізнес 2026 в Україні

З 2026 року діє нова редакція умов для отримання грантів на бізнес. Вона передбачає ширший перелік можливостей для її учасників, а також більший обсяг мікро-грантового фінансування.

Як зазначається на Урядовому порталі, грантові програми Служби зайнятості постійно переглядаються та вдосконалюються, щоб відповідати актуальним потребам суспільства.

Починаючи з 1 січня 2026 року, встановлено нові максимальні розміри мікро-грантів.

Грант на бізнес 2026: суми від держави

до 100 тисяч гривень — для фізичної особи-підприємця;

до 200 тисяч гривень — для створення одного робочого місця;

до 350 тисяч гривень — для створення щонайменше двох робочих місць;

до 200 тисяч гривень — для молодих людей віком від 18 до 25 років без вимоги щодо створення робочих місць.

Також зберігаються спеціальні, більш вигідні умови для проєктів у сфері дошкільної освіти, креативних індустрій, а також для бізнесів, що реалізуються в прифронтових регіонах.

Термін реалізації гранту на бізнес 2026 становить три роки.

Серед нововведень 2026 року є і таке: розширюється перелік банків, які працюють із програмою Власна справа. До обслуговування учасників грантових програм долучаються ПриватБанк і Сенс Банк.

Як отримати грант на бізнес 2026

Отримати детальну інформацію про умови програми можна на офіційному сайті Служби зайнятості, на порталі Дія або звернувшись до одного зі ста центрів “Зроблено в Україні”.

Там надають консультації та допомагають підготувати бізнес-план. Перед подачею заявки також можна пройти безкоштовне навчання за освітніми курсами: з бізнес-планування, запуску власної справи та ведення ФОП до отримання прибутку.

Після остаточного оформлення бізнес-ідеї та підготовки фінансових документів пакет подають до банку для проведення фінансового скорингу.

Якщо результат буде позитивним, заявник пройде онлайн-співбесіду з представниками регіонального центру зайнятості.

Кожен етап — від бізнес-плану до співбесіди — оцінюється за бальною системою. Далі всі матеріали передаються до Державного центру зайнятості, де їх остаточно перевірять, підрахують бали і приймуть фінальне рішення щодо надання гранту.

Детальніше дізнатися про умови надання грантів можна на сторінці Центру зайнятості.

У 2025 році держава виділила на реалізацію програми Власна справа понад три мільярди гривень, завдяки чому фінансову допомогу у вигляді грантів мали змогу отримати близько 15 тисяч громадян України.

За оцінками Міністерства економіки України в першу хвилю отримання грантів більшість становили жінки — 57%, чоловіки — 35%, ще 8% припадало на юридичних осіб.

Також, за статистикою, сім із десяти учасників програми мали диплом про вищу освіту.

Загалом же за три з половиною роки існування програми державні гранти на власну справу отримали понад 34 тисячі учасників проєкту.

