Грант на бизнес 2026 в Украине: кто и как может получить от государства средства на свой стартап

В 2026 году государство продолжает реализацию программы Власна справа, которая была запущена для поддержки граждан, планирующих открыть собственный бизнес или расширить уже существующий.

Как получить грант на бизнес 2026, какие условия действуют и кто может воспользоваться программой — в материале.

Грант на бизнес 2026 в Украине

С 2026 года действует новая редакция условий для получения грантов на бизнес. Она предусматривает более широкий перечень возможностей для участников, а также больший объем финансирования в виде микрогрантов.

Как отмечается на Урядовому порталі, грантовые программы Службы занятости постоянно пересматриваются и совершенствуются, чтобы соответствовать актуальным потребностям общества.

Начиная с 1 января 2026 года установлены новые максимальные размеры микрогрантов.

Грант на бизнес 2026: суммы от государства

до 100 тысяч гривен — для физического лица-предпринимателя;

до 200 тысяч гривен — для создания одного рабочего места;

до 350 тысяч гривен — для создания как минимум двух рабочих мест;

до 200 тысяч гривен — для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет без требования создания рабочих мест.

Также сохраняются специальные, более выгодные условия для проектов в сфере дошкольного образования, креативных индустрий, а также для бизнесов, реализуемых в прифронтовых регионах.

Срок реализации гранта на бизнес 2026 составляет три года.

Среди нововведений 2026 года — расширение перечня банков, работающих с программой Власна справа. К обслуживанию участников грантовых программ присоединяются ПриватБанк и Сенс Банк.

Как получить грант на бизнес 2026

Получить детальную информацию об условиях программы можно на официальном сайте Службы занятости, на портале Дія или обратившись в один из ста центров Зроблено в Україні.

Там предоставляют консультации и помогают подготовить бизнес-план. Перед подачей заявки также можно пройти бесплатное обучение по образовательным курсам: по бизнес-планированию, запуску собственного дела и ведению ФЛП до получения прибыли.

После окончательного оформления бизнес-идеи и подготовки финансовых документов пакет подается в банк для проведения финансового скоринга.

Если результат будет положительным, заявитель проходит онлайн-собеседование с представителями регионального центра занятости.

Каждый этап — от бизнес-плана до собеседования — оценивается по балльной системе. Далее все материалы передаются в Государственный центр занятости, где их окончательно проверяют, подсчитывают баллы и принимают финальное решение о предоставлении гранта.

Подробности об условиях предоставления грантов можно узнать на странице Центра занятости.

В 2025 году государство выделило на реализацию программы Власна справа более трех миллиардов гривен, благодаря чему финансовую помощь в виде грантов могли получить около 15 тысяч граждан Украины.

По оценке Министерства экономики Украины , в первую волну получения грантов большинство составляли женщины — 57%, мужчины — 35%, ещё 8% приходилось на юридических лиц.

Также, по статистике, семь из десяти участников программы имели диплом о высшем образовании.

В целом же за три с половиной года существования программы государственные гранты на собственное дело получили более 34 тысяч участников проекта.

