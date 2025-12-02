ПДВ для ФОП у 2026: що чекатиме підприємців і чи зміниться податкове навантаження

Можливе введення обов’язкової сплати ПДВ для ФОПів з 2026 року викликає багато запитань серед підприємців.

Особливо це стосується 1, 2 та 3 груп ФОП, адже для них зміни можуть означати нові податки й складнішу процедуру звітності.

Більше деталей про те, яким має бути ПДВ для ФОП у 2026 році — у матеріалі.

Який ПДВ платитимуть ФОП у 2026

У пресрелізі МВФ щодо нової 48-місячної програми розширеної фінансової лінії (EFF) на 8,2 млрд доларів зазначено, що Україна має активніше боротися з ухиленням від податків і розширювати податкову базу. А це означає:

оподатковувати доходи з цифрових платформ,

ліквідувати митні лазівки для імпорту товарів,

скасувати пільги щодо реєстрації платником ПДВ.

Саме останнє формулювання і викликало бурхливу дискусію про ПДВ для ФОПів.

МВФ наполягає, щоб усі ФОПи, крім першої групи, стали платниками ПДВ, якщо їхній оборот перевищує один мільйон гривень на рік.

Сьогодні ФОПи податки не сплачують, окрім частини третьої групи, які добровільно обирають цю опцію.

Мета цього кроку зрозуміла: таким чином фонд намагається ускладнити використання ФОПів для прихованого найму працівників, усунути схеми, коли великий бізнес дробить свою діяльність на багато ФОПів та збільшити надходження до бюджету.

Щоправда, офіційного законопроєкту Уряд ще не публікував, але у соцмережах ця тема активно обговорюється.

Читати на тему Податки на генератори: чи діють вони в Україні зараз — пояснює адвокат Чи змінюватимуться правила оподаткування генераторів з 2026 року і чи торкнеться це власників — пояснив адвокат.

Чи насправді ПДВ для ФОП у 2026 зміниться — коментар адвоката Богдана Янківа

В дописі у своєму Telegram-каналі адвокат Богдан Янків висловив думку щодо введення нової системи оподаткування.

Юрист звернув увагу, що текст меморандуму між МВФ і Україною поки не оприлюднений, а є лише короткий пресреліз без деталей, тому багато гучних заголовків — це припущення, які активно обговорюються у ЗМІ.

Сама фраза “скасувати пільгу на реєстрацію ПДВ” — дуже широка, і у різних країнах може означати різні моделі оподаткування.

Нині пільгу на реєстрацію ПДВ мають:

ФОПи на загальній системі з доходом до одного мільйона гривень.

ФОПи 1-3 груп у межах свого ліміту.

4 група — після 1 млн грн обороту.

За оцінкою пана адвоката Янківа, введення ПДВ для ФОПів відбудеться, але не у 2026 році.

У Національній стратегії доходів до 2030 року вже передбачено об’єднання груп ФОП, перехід на відсотковий податок від доходу та ймовірне введення ПДВ. Тож меморандум МВФ просто підтверджує ті плани, які вже існують.

Чому, на думку адвоката Богдана Янківа, ПДВ не введуть у 2026 році

Адвокат вважає, що нині це технічно неможливо:

потрібно ліквідувати 1-2 групи ФОП або створити для них нові ПДВ-процедури;

переписати законодавство;

розробити нові звітності;

оновити програмне забезпечення ДПС;

навчити бухгалтерів;

забезпечити роботу сервісів для мільйонів нових ПДВ-накладних.

Фіскалізація зайняла три роки, а це завдання значно складніше. Тож на реальні зміни слід чекати у 2029–2031 роках, після масштабної податкової реформи,— підсумовує пан Янків.

Також поцікався, якими будуть податки для продавців OLX, Prom та Rozetka — Кабмін схвалив зміни для маркетплейсів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!