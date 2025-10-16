В Україні побільшало ФОПів — хто зараз веде бізнес найактивніше

Станом на 1 жовтня 2025 року в Україні налічується понад 1,77 мільйона фізичних осіб-підприємців, що майже на 84 тисячі більше, ніж було на початку липня. Про це повідомила Державна служба статистики.

За даними відомства, кількість зареєстрованих ФОПів сягнула 1 773,9 тисячі, тоді як наприкінці другого кварталу їх було 1 734,5 тисячі.

Найактивніше підприємницька діяльність розвивається у Києві – понад 254 тисячі ФОПів, у Дніпропетровській області — близько 147 тисяч, а на Львівщині — понад 134 тисячі.

Паралельно зростає й кількість юридичних осіб. На початок жовтня в Україні зареєстровано 1 548,2 тисячі підприємств, що трохи більше, ніж на 1 липня (1 540,5 тис).

Найпоширенішою формою бізнесу залишаються товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) — їх нараховується близько 830 тисяч.

Лідерами за кількістю зареєстрованих юросіб стали:

Київ — 394 тис;

Дніпропетровська область — 115 тис;

Одеська область — 97 тис.

За словами аналітиків, стабільне зростання кількості підприємців свідчить про поступове пожвавлення малого бізнесу навіть у складних умовах війни.

