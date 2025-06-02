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Монеты номиналом 1 и 2 гривны: будут ли их менять по требованию общества

Анастасия Грубрина, журналист сайта 02 июня 2025, 17:00
1 и 2 гривны
Фото Pixabay

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