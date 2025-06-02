Монеты номиналом 1 и 2 гривны: будут ли их менять по требованию общества

До начала полномасштабной войны в Национальном банке Украины был запущен процесс по изменению дизайна монет номиналом 1 и 2 гривен. Сейчас же сообщили, что процесс остановлен, и 1 гривну и 2 гривны менять не будут. Но полностью от идеи не отказались. Ее отложили на лучшие времена.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан для Центра экономической стратегии. Что известно о монетах номиналом 1 и 2 гривны и какое изменение готовит Нацбанк — читай в материале.

Монеты номиналом 1 гривна и 2 гривны: будут ли их менять

Вероятно, из-за сильной инфляции во время войны в Украине будут пересматриваться номиналы монет и банкнот. Монеты номиналом 1 и 2 гривны давно стали вспомогательными, а не основными в расчете, ведь за них нельзя ничего купить.

На вопрос, будут ли пересматривать номиналы монет и банкнот, Алексей Шабан напомнил, что с 2021 года украинцы жаловались на схожесть монет 1 и 2 гривен. Тогда начали работу над изменением дизайна.

Провели фокус-группы, приступили к обсуждению возможных изменений в дизайне одной из монет, но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу, и я уверен, что после стабилизации ситуации в стране мы вернемся к этому вопросу, — заявил Шабан.

Также он добавил, что обновление монет и банкнот — постоянный процесс национальных банков стран мира.

Однако сейчас с монетами номиналом 1 гривна и 2 гривны ничего не будут делать. Вероятно, после стабилизации ситуации в Украине выйдут сразу два новых дизайна монет.

Читать по теме Какие банкноты в фаворе у украинцев — Нацбанк о самой популярной наличности НБУ поделились интересной статистикой оборота купюр.

Новые монеты 5 грн

Но в 2025 году НБУ хочет выпустить новые монеты номиналом в 5 гривен. Уже в этом месяце в июне представят эксклюзивные памятные монеты. Об этом было сказано в плане НБУ на 2025 год.

По плану, в июне 2025 года выходят монеты Опішнянська кераміка и Українська бавовна. САУ Богдана. У них будет номинал 5 грн. Монеты войдут в серию Українська спадщина и ЗСУ. Тираж — до 75 тысяч.

Ранее мы рассказывали, каким будет курс доллара в июне 2025 года.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.