Великодня радість Писанка: як виглядає нова монета від НБУ

Національний банк України у квітні 2026 року презентував нове поповнення нумізматичної колекції — пам’ятну монету Великодня радість. Писанка. Цей випуск продовжує популярну серію Українська спадщина та присвячений унікальним традиціям писанкарства одного з найдавніших етнографічних регіонів України — Полісся.

Новинка викликала неабиякий ажіотаж серед колекціонерів: станом на 9 квітня весь наклад, виділений для інтернет-магазину регулятора, уже повністю розпродано.

Великодня радість Писанка — що відомо про нову монету НБУ

Дизайн монети, розроблений художницею Олександрою Кучинською, наповнений глибоким сакральним змістом. Реверс виробу прикрашає орнамент ружа (восьмикутна зоря), що є характерним для Чернігівщини.

Аверс монети має складну структуру: він розділений на чотири сектори, кожен із яких репрезентує специфічні візерунки писанок Рівненської, Волинської, Житомирської та Київської областей.

Кожен графічний елемент на монеті має своє значення: сонце та зорі втілюють життєдайну енергію, хвилясті лінії символізують воду та родючість української землі, а спіралі виступають давнім знаком нескінченності життя. Поєднання орнаментів різних областей у межах однієї монети створює цілісний образ культурного коду Поліського краю.

Монета вирізняється не лише дизайном, а й незвичною формою — вона виготовлена у вигляді овоїда (яйця), що підкреслює її тематичну приналежність. Для карбування використано срібло найвищої 999 проби. Номінал монети становить 10 гривень, проте її ринкова та колекційна вартість є значно вищою.

Маса дорогоцінного металу в чистоті складає 31,1 грама (одна тройська унція). Монета виготовлена у категорії якості спеціальний анциркулейтед. Тираж випуску є доволі обмеженим — лише 7 500 штук, що пояснює швидке зникнення лота з віртуальних полиць магазину НБУ.

Офіційна ціна реалізації становила 8 832 гривні, однак на вторинному ринку прогнозується стрімке зростання вартості через високий попит.

Цей випуск став 45-ю монетою у серії Українська спадщина, яку Нацбанк започаткував ще у 2005 році. Проєкт спрямований на популяризацію народних промислів, архітектури та традицій, які формують національну ідентичність.

