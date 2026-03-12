Скандал із прапором в Monobank: реакція спільноти та НБУ

Український сегмент соцмереж Threads та Facebook став майданчиком для гострої дискусії, що вийшла далеко за межі звичайного банківського обслуговування.

У центрі подій опинився співзасновник Monobank Олег Гороховський та молода клієнтка банку Карина Кольб. Інцидент, який розпочався як саркастичний жарт банкіра про немиту голову, швидко трансформувався у серйозне розбирання за участю Національного банку України, правозахисників та військових.

Скандал Monobank: російський прапор чи помилка банкіра

Усе розпочалося 9 березня 2026 року, коли Олег Гороховський оприлюднив у мережі Threads скріншот з процедури відеоверифікації клієнтки. На фоні дівчини висів біло-синьо-червоний триколор.

Банкір іронічно зауважив, що верифікацію не пройдено через немиту голову, натякаючи на символіку країни-агресора. Коли ж користувачі почали ставити питання про захист персональних даних, Гороховський відповів різко:

У прихильників російського світу в Україні не буде жодного захисту персональних даних.

Проте ситуація набула іншого забарвлення, коли з’ясувалося, що прапор на фоні — не російський. Клієнтка, Карина Кольб, пояснила, що перебуває в Європі як біженка з Харкова, а на фото зафіксовано прапор Словенії.

Візуально ці два стяги ідентичні за кольорами та порядком смуг, а єдиною відмінністю є герб Словенії у лівому верхньому куті, який на скріншоті був перекритий.

Скандал миттєво розділив суспільство. Одна частина користувачів підтримала патріотичну позицію Гороховського, вважаючи, що під час війни будь-яка асоціація з ворогом має припинятися жорстко.

Інша частина — включно з юристами та правозахисниками — наголосила на порушенні статті 60 Закону Про банки і банківську діяльність. Згідно з нею, будь-яка інформація, отримана банком під час верифікації, є банківською таємницею.

Національний банк України оперативно відреагував на подію, надіславши запит до Monobank. Регулятор наголосив, що аналізує обставини на предмет порушення прав споживачів та законодавства про персональні дані.

Юристи зазначають, що навіть якщо на фото не було паспортних даних, сам факт публікації зображення з внутрішньої банківської системи може розглядатися як розголошення конфіденційної інформації.

Ситуація стала ще більш напруженою, коли з’ясувалося, що Карина Кольб — донька військовослужбовця ЗСУ Андрія Кольба, який брав участь у звільненні Харківщини та був поранений. Школа, де навчалася дівчина, та громадські активісти виступили на її захист, засудивши публічне цькування без перевірки фактів.

Пізно ввечері 11 березня Олег Гороховський опублікував допис із вибаченнями. Він визнав, що відреагував емоційно, адже за роки війни триколор викликає лише гнів.

Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, яка втомилася від усього, пов’язаного з Росією

— написав він, пообіцявши надалі передавати підозрілу інформацію виключно правоохоронцям. Банкір також запевнив, що безпека даних клієнтів залишається пріоритетом, а цей випадок був винятковим проявом емоційного виснаження.

