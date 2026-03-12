Скандал с флагом в Monobank: реакция сообщества и НБУ

Украинский сегмент соцсетей Threads и Facebook стал площадкой для острой дискуссии, вышедшей далеко за пределы обычного банковского обслуживания.

В центре событий оказался соучредитель Monobank Олег Гороховский и молодая клиентка банка Карина Кольб. Инцидент, начавшийся как саркастическая шутка банкира о немытой голове, быстро трансформировался в серьезную разборку с участием Национального банка Украины, правозащитников и военных.

Скандал Monobank: российский флаг или ошибка банкира

Все началось 9 марта 2026 года, когда Олег Гороховский обнародовал в сети Threads скриншот процедуры видеоверификации клиентки. На фоне девушки висел бело-сине-красный флаг.

Банкир иронически заметил, что верификация не пройдена через немытую голову, намекая на символику страны-агрессора. Когда пользователи начали ставить вопрос о защите персональных данных, Гороховский ответил резко:

— У сторонников “русского мира” в Украине не будет никакой защиты персональных данных.

Однако ситуация приобрела другую окраску, когда выяснилось, что флаг на фоне — не российский. Клиентка, Карина Кольб, объяснила, что находится в Европе как беженка из Харькова, а на фото зафиксирован флаг Словении.

Зрительно эти два флага идентичны по цвету и порядку полос, а единственным отличием является герб Словении в левом верхнем углу, который на скриншоте был перекрыт.

Скандал мгновенно разделил общество. Одна часть пользователей поддержала патриотическую позицию Гороховского, считая, что во время войны любая ассоциация с врагом должна прекращаться жестко.

Другая часть — включая юристов и правозащитников — отметила нарушение статьи 60 закона О банках и банковской деятельности. Согласно ей, любая информация, полученная банком при верификации, является банковской тайной.

Национальный банк Украины оперативно отреагировал на событие, направив запрос в Monobank. Регулятор подчеркнул, что анализирует обстоятельства по поводу нарушения прав потребителей и законодательства о персональных данных.

Юристы отмечают, что даже если на фото не было паспортных данных, сам факт публикации изображения из внутренней банковской системы может рассматриваться как разглашение конфиденциальной информации.

Ситуация стала еще более напряженной, когда выяснилось, что Карина Кольб — дочь военнослужащего ВСУ Андрея Кольба, который участвовал в освобождении Харьковщины и был ранен. Школа, где училась девушка, и общественные активисты выступили в ее защиту, осудив публичную травлю без проверки фактов.

Поздним вечером 11 марта Олег Гороховский опубликовал сообщение с извинениями. Он признал, что отреагировал эмоционально, ведь за годы войны триколор вызывает только гнев.

— Я увидел флаг и быстро отреагировал, не обдумывая. Сделал это как уставший от всего связанного с Россией человек, — написал он, пообещав в дальнейшем передавать подозрительную информацию исключительно правоохранителям.

Банкир заверил, что безопасность данных клиентов остается приоритетом, а этот случай был исключительным проявлением эмоционального истощения.

