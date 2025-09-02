Студентке отказали в общежитии из-за флага ЛГБТ: скандал в УКУ

Режиссер Наталья Ворожбит обвинила Украинский католический университет (УКУ) во Львове в дискриминации.

По ее словам, ее дочери, которая поступила в вуз, отказали в поселении в коллегиум из-за эмодзи ЛГБТ-флага в ее профиле в соцсетях.

Университет в ответ заявил, что поселение проходит на конкурсной основе.

Мечта об обучении и неожиданный отказ

Дочь Наталки Ворожбит, Параскева, мечтала об учебе в УКУ. После успешного поступления и оплаты за первый семестр семья уже готовилась к ее переезду во Львов.

Однако за 12 дней до начала занятий они получили письмо с отказом в поселении, несмотря на предварительные заверения, что место в общежитии обеспечивают всем студентам из других регионов.

По словам режиссера, когда она попыталась выяснить причину отказа, администрация отказалась предоставлять информацию и посоветовала искать квартиру самостоятельно.

Эмоди ЛГБТ как причина скандала

Наталье Ворожбит удалось узнать неофициальную причину. Как утверждает режиссер, ее дочь не поселили в коллегиум из-за эмодзы ЛГБТ-флага в одном из ее сообщений.

Этот флаг, который для нее означает толерантность и человечность, демократичность, принятие мира в его разных красках стал причиной отказа в проживании, — рассказала Ворожбит.

Представительница университета подтвердила, что скриншот из Instagram с этим эмодзи стал причиной отказа в проживании в общежитии. По словам режиссера, представительница университета даже сравнила его с “русским флагом на своей аватарке”.

После отказа предоставить место в общежитии девушке предложили поселиться в квартире для педагогов, но с условием, что она удалит флажок и пообещает не пропагандировать ЛГБТ в университете.

Параскева отказалась выполнять эти требования и забрала документы из УКУ, поступив в Киево-Могилянскую академию.

Позиция университета

УКУ опубликовал официальный ответ, в котором объяснил, что поселение в коллегиум проходит на конкурсной основе. Администрация оценивает, насколько студенты разделяют ценности вуза, их мотивацию и готовность соблюдать правила.

Конкуренция была высокой, и перед администрацией Коллегиума был действительно сложный выбор. К сожалению, нам пришлось отказать более 15 заявителям, говорится в письме ректора.

Университет отмечает, что он является частным заведением, которое “живет восточнохристианской традицией”, а студенты обязаны “разделять или по меньшей мере уважать христианское тождество заведения”.

Поселение в коллегиум связано с участием в образовательно-формационной программе Христианской духовности в постмодернистской эпохе, включающей духовное развитие.

Предоставление однополым парам права на официальное признание отношений – важный шаг к равенству, и украинский суд сделал первый шаг в этом направлении. Ранее мы сообщали, что в Украине суд впервые признал однополую семью.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!