Для тебя Новости

Количество наличных увеличилось: НБУ рассказал, каких купюр больше и меньше у украинцев

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 22 января 2026, 12:00 3 мин.
сколько купюр на руках у украинцев
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь