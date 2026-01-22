Количество наличных увеличилось: НБУ рассказал, каких купюр больше и меньше у украинцев

Объем наличных денег в обращении Украины продемонстрировал значительный рост, достигнув отметки в 926,3 миллиарда гривен. В течение 2025 года сумма наличных денег увеличилась на 12,6% (или на 103,9 млрд грн), что свидетельствует об ускорении темпов прироста по сравнению с 2024 годом, когда этот показатель составлял 7,6% — подробности читай в нашем материале.

Какая купюра наиболее и наименее популярна в Украине — Нацбанк

В НБУ связывают такую динамику с постепенным восстановлением экономической активности, повышением уровня заработных плат и социальных выплат, а также устойчивым потребительским спросом на фоне замедления инфляции.

В то же время на поведение граждан повлияли риски безопасности: интенсивные атаки на энергетическую инфраструктуру побудили украинцев формировать определенный запас наличных средств про запас.

На 1 января 2026 года структура наличного обращения выглядит следующим образом:

Банкноты: 2,6 млрд штук на сумму 916,9 млрд гривен.

Монеты: 15,2 млрд штук (оборотных и разменных) на сумму 9,3 млрд гривен.

В среднем на одного жителя Украины приходится 64 банкноты и 193 монеты.

Наиболее распространенной банкнотой в кошельках украинцев остается номинал в 500 гривен (26% от общего количества), тогда как реже всего встречается купюра в 50 гривен (4,6%).

Кроме того, в течение 2025 года зафиксированы интересные изменения в структуре бумажных денег, в частности произошел рост номиналов 50 и 100 грн: впервые за последние годы их количество в обращении выросло (на 6,3% и 4,5% соответственно), что связывают с новой тарифной политикой НБУ по обеспечению разменности.

В то же время произошло сокращение 200-гривневых купюр: их количество упало на рекордные 17,6%. Это объясняется активным замещением их банкнотами номиналом 1 000 гривен и изъятием старых образцов. Банкноты номиналом 5 и 10 гривен продолжают исчезать из обращения (сокращение на 8% и 10% соответственно), уступая место металлическим аналогам.

В сегменте монет продолжается масштабная трансформация. Наиболее высокие темпы прироста показали монеты номиналом 5 гривен (+21%) и 10 гривен (+29%), поскольку Национальный банк систематически заменяет ими бумажные деньги низких номиналов из-за их большей долговечности.

Сейчас продолжается изъятие 10 копеек: с октября 2025 года эти монеты постепенно выводятся из обращения. За прошлый год было изъято 3,1 млн штук, хотя их доля в общей массе все еще остается значительной (27,2%).

В целом, статистика начала 2026 года подчеркивает переход Украины к использованию более крупных номиналов банкнот и укрепление роли оборотных монет в ежедневных расчетах.

