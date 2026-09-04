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Ціна на пальне зросла: скільки доведеться заплатити на АЗС

Юлія Хоменко, редакторка сайту 04 Вересня 2026, 16:00 4 хв.
Ціна на пальне в Україні: великі мережі АЗС переписали цінники
Фото Pexels

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