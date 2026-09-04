Ціна на пальне зросла: скільки доведеться заплатити на АЗС

Великі мережі АЗС в Україні продовжують переглядати вартість пального. У п’ятницю, 4 вересня, на заправках OKKO та SOCAR підняли ціни на бензин і дизельне пальне. Водночас WOG залишив цінники без змін, а Укрнафта запропонувала знижку на один із видів бензину.

Розповідаємо, якою є ціна на пальне в Україні сьогодні, скільки доведеться заплатити за літр бензину, дизеля та автогазу.

Ціна на пальне в Україні сьогодні: що змінилося

На OKKO вартість усіх видів бензину та дизельного пального за добу збільшилася на 1 гривню за літр. Таким чином, найдорожчі позиції бензину на цій мережі наблизилися до позначки у 100 гривень.

Таке саме підвищення відбулося і на станціях SOCAR. Зокрема, дизель NANO Extro тепер коштує 99,90 грн за літр. У мережі WOG сьогодні ціни залишилися на рівні попереднього дня.

Водночас Укрнафта змінила вартість брендового бензину в межах акції. Його здешевили на 3 грн за літр — до 79,90 грн. Таким чином, він зрівнявся за ціною зі звичайним А-95.

Чому ціна на пальне зросла

На початку цього тижня на світовому ринку почали дорожчати нафтопродукти. Зокрема, котирування дизельного пального на Лондонській біржі вже перевищили квітневі максимуми, які спостерігалися під час загострення ситуації на Близькому Сході через війну між Іраном та Ізраїлем.

У коментарі РБК Україна директор “Консалтингової групи А-95” Сергій Куюн розповів, що зростання світових цін уже позначилося на українському гуртовому ринку.

— Гуртовий ринок полетів вже дуже сильно, додав 4-4,5 гривні за останні три дні. Відповідно і роздріб теж підтягується, — зазначив експерт.

Відтак автозаправні станції поступово переглядають ціни на дизельне пальне, реагуючи на здорожчання ресурсу на світових ринках.

Експерт прогнозує, що нинішня ситуація може призвести до помітного зростання вартості дизельного пального в Україні. За його оцінкою, ціна може додати близько 5 гривень за літр.

Скільки коштує бензин, дизель і газ 4 вересня

Станом на зараз, 4 вересня, ціна на пальне в Україні сьогодні залежить від мережі АЗС та виду пального. Після останніх змін найдорожчі позиції бензину та дизеля залишаються на заправках OKKO, WOG і SOCAR, тоді як Укрнафта пропонує нижчі цінники.

Водночас різниця є і у вартості автогазу: на популярних мережах його ціна коливається від 42,90 до 45,50 грн за літр.

Отже, актуальні ціни на пальне АЗС на сьогодні:

Мережа OKKO:

Pulls 100 — 95,90 грн/л;

Pulls 95 — 88,90 грн/л;

А-95 Євро — 85,90 грн/л;

дизель Pulls — 98,90 грн/л;

дизель Євро — 95,90 грн/л;

автогаз — 44,90 грн/л.

Мережа WOG:

бензин 100 — 95,90 грн/л;

бензин 95 Mustang — 88,90 грн/л;

бензин 95 Євро — 85,90 грн/л;

дизель Mustang — 98,90 грн/л;

дизель Євро-5 — 95,90 грн/л;

автогаз — 45,50 грн/л.

Мережа SOCAR:

NANO 100 — 95,90 грн/л;

NANO 95 — 88,90 грн/л;

А-95 — 85,90 грн/л;

дизель NANO Extro — 99,90 грн/л;

дизель NANO — 96,90 грн/л;

автогаз — 44,90 грн/л.

Мережа Укрнафта:

бензин 95 Energy — 79,90 грн/л;

А-95 — 79,90 грн/л;

А-92 — 77,90 грн/л;

дизель Energy — 91,90 грн/л;

дизель — 89,90 грн/л;

автогаз — 42,90 грн/л.

Таким чином, ціна на пальне в Україні 4 вересня залишається різною залежно від мережі та виду пального. Найдорожчим серед наведених позицій є дизель NANO Extro на SOCAR — 99,90 грн за літр. Найдешевший автогаз серед цих мереж пропонує Укрнафта — 42,90 грн/л.

Раніше ми писали, скільки можна зберігати бензин в каністрі — читай в матеріалі, як правильно це робити.

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