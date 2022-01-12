Тільки вгору: 2022 року знову зростуть ціни на продукти — пояснюємо, як і чому

Новий рік — нові можливості, але для українців реалії вже давно інші. Новий рік — нове зростання цін на продукти.

Через надто високі минулорічні ціни на газ продукти вже у новому, 2022 році, можуть сильно здорожчати.

Виробники таких продуктів, як молоко, м’ясо, яйця та хліб, мусять згортати виробництва та зупиняти підприємства, бо не можуть впоратися з новими тарифами на природне паливо.

Інфляція 2022

Виробники таких продуктів, як молоко, м’ясо, яйця та хліб, мусять згортати виробництва та зупиняти підприємства, бо не можуть впоратися з новими тарифами на природне паливо.

У державний бюджет на 2022 рік заклали рівень інфляції 6,2%. Проте вона може бути й більшою.

Зокрема, радник президента з економічних питань Олег Устенко припускає, що ціни в сировинній продовольчій групі можуть зрости на 20%.

Це вимагатиме від уряду антикризових заходів.

А от економіст Інтерфакс-Україна каже, що таке збільшення цін може стати серйозним інфляційним шоком, і прогнозує загальну інфляцію в країні на рівні 8-10%.

Продуктові картки

Невже до нас повернуться талончики з СРСР та кілометрові черги за їжею?

Ні, однак влада замислюється зробити щось на кшталт єПідтримки — видавати певну суму грошей, яку можна витратити тільки на продукти харчування.

— В Офісі президента позиція більш ніж чітка: передусім мають отримати підтримку найбільш вразливі та незахищені верстви населення. Як? Варіанти розглядатимуться, — заявив Олег Устенко.

Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і запровадження food stamps у системі Дія — так званих продуктових чеків, як це практикується в США.

При цьому, радник президента з економічних питань наголошує, що це антикризові заходи, які можуть впроваджуватися в разі необхідності.

Зниження цін за рахунок ПДВ

Українські виробники харчових продуктів пропонують урядові знизити ціни на ПДВ на певні товари.

Така практика присутня в низці європейських країн.

— ПДВ — це податок у розмірі 20% від ціни, який ми сплачуємо під час купівлі усіх продуктів, — каже Павло Кухта з Київської школи економіки.

Ставку ПДВ можна тимчасово на один рік встановити на рівні 0% на ключові для українців харчі. Оскільки ПДВ завжди закладається в ціну, це різко знизить ціни на такі продукти.



Проте радник президента вважає, що зниження чи скасування ПДВ, навіть тимчасове, потягне додаткові витрати на адміністрування податків та зашкодить конкуренції.

У наших умовах це додатковий ризик для економіки, — каже Олег Устенко.

Пільгові ціни на газ для виробників харчів

Наприкінці минулого року уряд зміг обмежити підвищення ціни на газ на рівні 25% для виробників “соціальних” продуктів: хліба, яєць, молока та олії.

Майже сім тисяч підприємств увійшли до списку тих, хто випускає “соціальні” продукти, тож вони мають право купувати газ за пільговою ціною.

Проте ця домовленість діє з 1 cічня по 30 квітня 2022 року. У разі, якщо уряд не продовжить дію пільгового періоду, ціни на “соціальні” продукти можуть підскочити.

Зазвичай українці більшу частину своїх грошей витрачають на продукти, особливо ті, хто хоче харчуватися правильно.

Вони купують екзотичні фрукти, бо ті корисні. Але ж є і українські корисні овочі та фрукти за доступнішою ціною. Раніше ми писали про українські суперфуди, дізнайся чим замінити дорогі ягоди годжі та насіння чіа.