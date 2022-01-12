Только вверх: в 2022 году снова вырастут цены на продукты — объясняем, как и почему

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 января 2022, 12:15
Як зростуть ціни на продукти 2022
Фото: Pexels

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