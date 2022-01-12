Только вверх: в 2022 году снова вырастут цены на продукты — объясняем, как и почему

Новый год — новые возможности, но для украинцев реалии уже давно другие. Новый год — новый рост цен на продукты.

Из-за слишком высоких цен на газ в прошлом году продукты уже в новом, 2022 году, могут сильно подорожать.

Производители таких продуктов, как молоко, мясо, яйца и хлеб, вынуждены закрывать производства и останавливать предприятия, потому что не могут справиться с новыми тарифами на природное топливо.

Инфляция в 2022 году

В государственный бюджет на 2022 год заложили уровень инфляции 6,2%. Однако она может быть и выше.

В частности, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко предполагает, что цены в сырьевой продовольственной группе могут вырасти на 20%.

Это потребует от правительства антикризисных мер.

А экономист Интерфакс-Украина говорит, что такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком, и прогнозирует общую инфляцию в стране на уровне 8-10%.

Продуктовые карты

Неужели к нам вернутся талончики из СССР и километровые очереди за едой?

Нет, однако власти задумываются сделать что-то вроде Е-поддержки — выдавать определенную сумму денег, которую можно потратить только на продукты питания.

— В Офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться, — заявил Олег Устенко.

Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе Дия — так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США.

При этом советник президента по экономическим вопросам подчеркивает, что это антикризисные меры, которые могут быть введены в случае необходимости.

Снижение цен за счет НДС

Украинские производители пищевых продуктов предлагают правительству снизить цены на НДС на некоторые товары.

Такая практика существует в ряде европейских стран.

— НДС — это налог в размере 20% от цены, который мы платим при покупке всех продуктов, — говорит Павел Кухта из Киевской школы экономики.

Ставку НДС можно временно на один год установить на уровне 0% на ключевые для украинцев продукты. Поскольку НДС всегда закладывается в цену, это резко снизит цены на такие продукты.

Однако советник президента считает, что снижение или отмена НДС, даже временное, повлечет дополнительные расходы на администрирование налогов и повредит конкуренции.

В наших условиях это дополнительный риск для экономики, — говорит Олег Устенко.

Льготные цены на газ для производителей продовольствия

В конце прошлого года правительство смогло ограничить увеличение цены на газ на уровне 25% для производителей “социальных” продуктов: хлеба, яиц, молока и масла.

Почти семь тысяч предприятий вошли в список тех, кто производит “социальные” продукты, поэтому они имеют право покупать газ по льготной цене.

Однако эта договоренность действует с 1 января по 30 апреля 2022 года. В случае, если правительство не продлит действие льготного периода, цены на социальные продукты могут вырасти.

Украинцы часто большую часть своих денег тратят на продукты питания, особенно те, кто хочет питаться правильно. Они покупают эзотические фрукты, потому что те полезны.

Но есть и украинские полезные овощи и фрукты по более доступной цене. Ранее мы писали об украинских суперфудах, узнай чем заменить дорогие ягоды годжи и семена чиа.