Суперфуд по-украински: чем заменить дорогостоящие чиа и годжи

Спорт и здоровое питание становятся полезными трендами нашей жизни.

Все больше людей начинают сознательно относиться к рациону и следить за организмом.

Именно поэтому появляется много новых рецептов блюд здорового питания. И кроме привычных огурцов, яблок и лука на полках магазинов все чаще встречаются так называемые суперфуды.

Суперфуды — продукты с высокой концентрацией полезных веществ.

Самыми распространенными продуктами являются ягоды годжи и семена чиа.

Ягоды годжи называют ягодами долголетия, ведь они содержат очень большое количество витаминов.

Поэтому стоят внушительно — около 150 грн за 100 г.

Но не стоит забывать, что в нашей стране есть много локальных суперфудов, которые по своей пользе не уступают экзотическим ягодам.

Лён

Его семена содержат жирные масла и кислоты, витамин А, ферменты и растительный белок.

Применение: семена льна можно добавлять в йогурт, каши и салаты, выпечку, смузи.

Шиповник

Его плоды содержат много витаминов, а еще шиповник является антиоксидантом.

Применение: это полезная альтернатива компоту с сахаром или узвару.

Грецкие орехи и тыквенные семена

Эти продукты богаты аминокислотами, микроэлементами и витаминами.

Они способны уменьшить желание есть сладкое.

Пророщенные зерна

Эта пища является самой богатой полезными ферментами, а также имеет хороший минеральный состав.

Следует помнить, что правильно питаться — не значит покупать дорогие продукты, а скорее ответственно относиться к рациону. Альтернативу экзотическим продуктам всегда можно найти у нас, в Украине.

В погоне за отличным здоровьем кроме полезного питания и спорта люди начинают массово есть витамины в капсулах и биодобавки.

Раньше мы рассказывали о пользе и вреде витаминов и о том, что может случиться при передозировке витаминами.