Суперфуд по-українськи: чим замінити дорогі чіа та годжі

Спорт та здорове харчування стають корисними трендами нашого життя.

Дедалі більше людей починають свідомо ставитися до свого раціону та слідкувати за організмом.

Саме через це з’являється багато нових рецептів страв здорового харчування. Та крім звичних огірків, яблук і цибулі на полицях крамниць усе частіше трапляються так звані суперфуди.

Суперфуди — продукти з високою концентрацією корисних речовин.

Найпоширенішими такими продуктами є ягоди годжі та насіння чіа.

Ягоди годжі називають ягодами довголіття, адже вони містять у собі дуже велику кількість вітамінів.

Через це мають високу ціну — близько 150 грн за 100 г.

Але не варто забувати, що в нашій країні є багато локальних суперфудів, які за своєю користю не поступаються екзотичним ягодам.

Льон

Його насіння містить жирні олії й кислоти, вітамін А, ферменти та рослинний білок.

Застосування: насіння льону можна додавати в йогурт, каші та салати, випічку, смузі.

Шипшина

Її плоди містять багато вітамінів, а ще шипшина є антиоксидантом.

Застосування: це корисна альтернатива компоту з цукром чи узвару.

Волоські горіхи й гарбузове насіння

Ці продукти багаті амінокислотами, мікроелементами та вітамінами.

Вони здатні зменшити бажання їсти солодке.

Пророщені зерна

Ця їжа є найбагатшою на корисні ферменти, а також має хороший мінеральний склад.

Варто пам’ятати, що правильно харчуватися — це не купувати дорогі продукти, а відповідально ставитися до раціону. Альтернативу екзотичним продуктам завжди можна знайти у нас в Україні.

В гонитві за відмінним здоров’ям крім корисного харчування та спорту люди починають масово їсти вітаміни в капсулах та біодобавки.

Раніше ми розповідали про користь і шкоду вітамінів і що може трапитися при передозуванні ними.