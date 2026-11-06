Несподівана церемонія троянд: хто покинув Холостяк 15 у 4 випуску

На телеканалі СТБ вийшов 4 випуск Холостяк-15, який запам’ятався телеглядачам нетиповою Церемонією троянд. Не тільки Вʼячеслав Кравцов, а й героїні романтичного реаліті мали вирішити, чи хочуть вони продовжувати свій шлях до майбутніх стосунків. Під кінець епізоду проєкт Холостяк 15 сезон покинули три дівчини.

Розповідаємо, що було цікавого в 4 епізоді Холостяка 2026 та хто саме з героїнь завершили свою участь в проєкті.

Холостяк 15: як пройшов 4 випуск

На новому тижні на усіх героїв проєкту чекали свіжі емоції та переживання. Спочатку дівчата зіграли в благодійному баскетбольному матчі проти зіркової команди. Потім Слава здивував їх новою дівчиною на проєкті.

Також Холостяк покликав дівчат у мандрівку на Закарпаття, й на одному з побачень запропонував створити разом не щось просте та знайоме, а справжній вітраж.

Ще одне побачення на проєкті запам’яталося тим, що одну половину романтичної зустрічі мала організувати сама героїня, а друга половина була відповідальністю Слави.

Холостяк 15: хто покинув проєкт у 4 випуску

Церемонія троянд у 4 випуску була нетрадиційною. Кожна з дівчат прийшла вже з квіткою й далі мала вирішити, чи хоче вона продовжувати свою участь. Героїні схвально оцінили такий підхід. За Холостяком також залишилося право на власне рішення щодо подальшого шляху кожної дівчини в реаліті.

Зрештою Вʼячеслав не прийняв квітку від інтернки психіатричного відділення Дарʼї Дандік. За словами Холостяка, йому комфортно поруч з дівчиною, але цього недостатньо для продовження її участі в проєкті.

Також Слава попрощався з автоблогеркою Дариною Заінчуковською.

Третьою дівчиною, яка покинула проєкт у 4 випуску Холостяка 2026, стала Катерина Петренко. Вона пішла після індивідуального побачення. За зізнанням Холостяка, він не відчував, що їхнє дружнє спілкування може розвинутися в щось більше.

Тож, у четвертому випуску Холостяк-15 з проєкту пішли Дарʼя Дандік, Дарина Заінчуковська та Катерина Петренко.

Новий епізод Холостяк-15 дивись наступної п’ятниці, 13 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ.

Раніше ми повідомляли про те, що реаліті Холостяк тепер показуватимуть також на Netflix в Україні.

Фото: СТБ

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!