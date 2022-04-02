Экономическое истощение и затягивание войны. Зачем Россия бьет по нефтебазам в Украине

Каждый день российские войска наносят все новые удары по мирным украинским городам. Если сначала они скрывали цели, то сейчас открыто выражают свои мечты по поводу захвата всей территории Украины.

Однако каждая их попытка сделать это как можно скорее оказывается бесполезной. Первый план блицкрига не сработал, дезинформация не пугает украинцев, а пропаганда здесь просто не работает. Запугать мирных жителей попыткой стереть города полностью тоже не получилось.

Поэтому действия и планы врага начали путаться, а новые стратегии появляться чаще, чем фанатки Олега Винника несколько лет назад.

Некоторое время оккупанты пытались в первую очередь из инфраструктуры уничтожить аэродромы и взлетные полосы. Теперь противник прибег к другой тактике — уничтожает нефтебазы и даже иногда одиночные АЗС.

Начиная с 26 марта ракеты врага уже нанесли удары и непомерный ущерб нефтебазам в Киевской, Львовской, Ровенской, Волынской, Днепропетровской и Луганской областях. Об этом заявляли на своих страницах главы местных ОГА.

Если большей частью в местах поражения пострадавших не было, то сильнее прилетало на долю как раз Луганской области. Там оккупанты не остановились только на нефтебазе, но и нанесли удар по школе.

Кроме того, сегодня, 2 апреля, стало известно, что враг не гнушается и обычными автозаправками. Именно в Кривом Роге оккупанты попали в АЗС, о чем сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Зачем оккупантам наши нефтебазы

Учитывая действия оккупантов, можно сказать, что одна из их важнейших задач – уничтожить нашу инфраструктуру. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ еще после первых случаев попадания снарядов в нефтебазы.

Враг продолжает коварно наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы.

Что же касается вопроса цели бомбардировки, то можно сказать, что это, по планам российских войск, может осложнить логистическое обеспечение ВСУ и создать гуманитарный кризис.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, посвященном гуманитарной ситуации в Украине, заявил:

С сожалением вынужден констатировать, что Россия не демонстрирует готовности отказаться от своей стратегии умышленного ухудшения гуманитарной ситуации на местах.

Он объяснил, что это предполагает уничтожение сельскохозяйственного потенциала Украины, чтобы склонить к капитуляции.

Еще одной из причин можно назвать дальнейшие планы войск врага, которого у них, конечно, нет, но они еще об этом до сих пор не догадались.

Попытка затянуть войну и экономически истощить

Они стремятся, если не оккупировать быстро всю нашу территорию и поработить народ, то хотя бы затянуть эту войну максимально недолго. То есть, сыграть на выжидание того, кто скорее обессилит экономически.

Россия не замечает пробелов в собственной экономике, до сих пор недооценивает как потенциал и подготовленность Украины, так и значительную помощь наших западных партнеров.

Что же это значит на практике? Оккупанты стремятся уничтожить хранящиеся на нефтебазах запасы горючего, в первую очередь, чтобы в ВСУ не было возможности заправлять собственную технику.

То есть создать такую ​​же ситуацию для наших военных, в которой оказались сами враги.

Уничтожение горючего еще и может нанести удар по аграриям, которые вносят значительный вклад в нашу экономику. Такие действия преследуют цель сорвать посевную и обездвижить практически всю страну, что могло бы вызвать панику, которую враг тоже так любит использовать в качестве оружия против нас.

Почему посевная все равно произойдет

Однако в этом отношении у оккупантов тоже значительные просчеты, поскольку наши аграрии уже отработали альтернативные пути подачи топлива, изменили механизм логистики и сделали запасы всего необходимого для реализации посевной.

Исполнительный директор УЗА Сергей Иващенко утверждает, что аграрии всегда закупают все необходимое для посевной заранее, особенно горючее.

Об этом сообщает и начальник Ровенской ОГА Виталий Коваль, успокоивший граждан после бомбардировки нефтебазы в области.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым договорился о предоставлении нефтепродуктов именно для аграриев и посевной кампании.

Несмотря на то, что уже больше месяца АЗС государственной нефтегазовой компании Азербайджана Socar в Украине бесплатно предоставляют топливо автомобилям скорой помощи и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Еще один путь решения проблемы нашла Верховная Рада и поддержала инициативу Кабмина, чтобы отменить акциз на нефтепродукты, НДС снизили до 7%.

Украинцев так просто не остановить. Мы работаем, несмотря на то, что боевые действия еще продолжаются. Читай, как украинская экономика приходит в себя и возобновляет свою работу.

Кроме того, большую опасность могут представлять выбросы от горения даже обычных объектов инфраструктуры. Так, еще до начала бомбардировок нефтебаз был зафиксирован смог в Киеве, поэтому следует знать, как защититься от негативного воздействия выбросов в воздух.