Смог в Киеве: что известно и есть ли опасность

Утром субботы, 19 марта, жители Киева заметили смог, окутавший город. Разбираемся, в чем причина.

Смог в Киеве: есть опасность

В КГГА подтверждают: в столице действительно наблюдается незначительное задымление.

Это связано с изменением погодных условий, в частности, направлением ветра.

Специалисты говорят: качество воздуха отвечает нормам. Однако киевлянам советуют все же не открывать окна и не выходить из дома без надобности.

О причинах смога в столице рассказал и советник главы МВД Вадим Денисенко. По его словам, задымление связано с тем, что рядом — в Новых Петровцах — догорает свалка мусора.

Кроме того, продолжают работать теплоэлектростанции. Радиационный фон в столице в норме.

— Как только появится ветер, смог от работы теплоэлектростанций и дымов от возгораний в окрестностях Киева развеется, — убеждает Денисенко.