Смог у Києві: що відомо та чи є небезпека

Ранком суботи, 19 березня, мешканці Києва помітили смог, який огорнув місто. Розбираємося, в чому причина.

Смог у Києві: чи є небезпека

У КМДА кажуть: у столиці дійсно спостерігається незначне задимлення.

Це пов’язано зі зміною погодних умов, зокрема напрямком вітру.

Фахівці кажуть: якість повітря відповідає нормам. Однак киянам радять все ж не відкривати вікна й не виходити з дому без потреби.

Про причини смогу в столиці розповів і радник голови МВС Вадим Денисенко. За його словами, задимлення пов’язане з тим, що поряд — у Нових Петрівцях — догорає сміттєщвалище.

Крім того, продовжують працювати теплоелектростанції. Радіаційний фон столиці у нормі.



— Щойно вітер з‘явиться, смог від роботи теплоелектростанцій і димів від загорянь в околицях Києва розвіється, — переконує Денисенко.