Відмова від російської нафти, блокування торгівлі, закриття портів — про що говорив Зеленський у парламенті Данії

У складний час для українців керівництво держави та особисто президент Володимир Зеленський роблять усе можливе задля якнайскорішого відновлення миру на нашій землі.

Щодня він має розмови з політичною верхівкою різних країн, але найважливіше — з їхніми суспільствами. Сьогодні, 29 березня, Зеленський виступив перед парламентом Данії (Фолькетингом).

Президент розповів, що за трохи більш як місяць війни росіяни випустили понад 1370 ракет проти України. Це в середньому 40 ракет на день!

А сьогодні рашисти обстріляли місто кораблів Миколаїв.

Внаслідок цього удару зруйнована будівля обласної адміністрації. На цей час відомо, що семеро людей загинули (12 осіб – ред.) , 22 людини поранені (34 особи – ред.). Розбір завалів триває, — зазначив Зеленський.

Він запропонував Данії після перемоги України взяти участь у відбудові Миколаєва.

Президент підкреслив, що звірства РФ спричинені тим, що політична верхівка Росії не відчуває відповідальності за свої дії та сподівається, що їм усе зійде з рук.

— Санкції? Вони думають, що їх вдасться обходити. Ембарго на російську нафту? Вони бачать, що це поки не що інше, ніж просто розмови на цю важливу тему. І занепокоєння, постійні занепокоєння.

Міжнародний трибунал? Вони знають, що потрібні роки, щоб притягнути конкретних винуватців до відповідальності, — сказав Зеленський.

Тому Європейський Союз має постійно посилювати міжнародний тиск та санкції проти країни-агресора: відмовитися від російської нафти, блокувати торгівлю з РФ, закривати порти для російських суден.

Адже Росія розтоптала всі базові європейські принципи та цінності, які щиро сповідує Данія.

Президент також подякував Данії за допомогу Україні, а данським компаніям — за вихід з російського ринку.

80 років тому український Бабин Яр став чи не найжорстокішою трагедією для єврейського народу. Проте усіма своїми силами українці допомагали та рятували євреїв.

Сьогодні ми просимо про таку ж допомогу в цього народу. Дивися виступ Володимира Зеленського у Кнесеті.