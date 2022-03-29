Отказ от российской нефти, блокировка торговли, закрытие портов — о чем говорил Зеленский в парламенте Дании

В сложное время для украинцев руководство государства и лично президент Владимир Зеленский делают все возможное для скорейшего восстановления мира на нашей земле.

Каждый день он разговаривает с политической верхушкой разных стран, но самое важное — с их обществами. Сегодня, 29 марта, Зеленский выступил перед парламентом Дании (Фолькетингом).

Президент рассказал, что за чуть больше месяца войны россияне выпустили более 1370 ракет против Украины. Это в среднем 40 ракет в день!

Сегодня рашисты обстреляли город кораблей Николаев.

В результате этого удара разрушено здание областной администрации. К настоящему времени известно, что семь человек погибли, 22 человека ранены. Разбор завалов продолжается, — отметил Зеленский.

Он предложил Дании после победы Украины принять участие в восстановлении Николаева.

Президент подчеркнул, что зверства РФ вызваны тем, что политическая верхушка России не чувствует ответственности за свои действия и надеется, что им все сойдет с рук.

— Санкции? Они полагают, что их удастся обходить. Эмбарго на российскую нефть? Они видят, что это пока не что иное, чем просто разговоры по этой важной теме. И беспокойство, постоянные беспокойства.

Международный трибунал? Они знают, что нужны годы, чтобы привлечь конкретных виновников к ответственности, — сказал Зеленский.

Поэтому Европейский Союз должен постоянно усиливать международное давление и санкции против страны-агрессора: отказаться от российской нефти, блокировать торговлю с РФ, закрывать порты для российских судов.

Потому что Россия растоптала все базовые европейские принципы и ценности, искренне исповедуемые Данией.

Президент также поблагодарил Данию за помощь Украине, а датские компании — за выход с российского рынка.

80 лет назад украинский Бабий Яр стал самой жестокой трагедией для еврейского народа. Однако всеми своими силами украинцы помогали и спасали евреев.

Сегодня мы просим о такой же помощи у этого народа. Смотри выступление Владимира Зеленского в Кнессете.