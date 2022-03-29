Мир

Отказ от российской нефти, блокировка торговли, закрытие портов — о чем говорил Зеленский в парламенте Дании

Елена Яковлева, редактор сайта 29 марта 2022, 21:46

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Виступ Зеленського у парламенті Данії 29.03.2022

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