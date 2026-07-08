Парк Лазаря Глоби у Дніпрі: чому це одне з найулюбленіших місць відпочинку

У самому центрі Дніпра розкинувся знаменитий парк, майже ровесник самого міста.

Парк імені Лазаря Глоби — це зелена зона зі своїми затишними куточками та “фішками”, які роблять це місце привабливим і неповторним.

Історія парку Лазаря Глоби в Дніпрі: козацькі корені та ботанічні дива

Історія парку розпочалася у 1743 році, коли відставний запорізький осавул Лазарі Глоба закохався у тутешні мальовничі краєвиди. Він мав справжній талант до садівництва.

Перший свій сад він продав князю Потьомкіну (зараз це парк Шевченка), а сам перебрався нижче, де розбив новий фруктовий рай. Саме цей нижній сад і став основою сучасного парку.

Після смерті засновника сад перетворився на Казенний ботанічний сад. Тут вирощували не лише звичні яблуні, а й екзотів з Америки та Італії, тримали теплиці, виноградники і навіть лабораторію з розведення шовкопрядів!

За свою історію парк переживав і часи занепаду, і розквіту, довго носив ім’я льотчика Чкалова, поки у 1992 році йому нарешті не повернули ім’я Глоби.

Топ-5 локацій парку Лазаря Глоби: що подивитися

Віковий дуб та пам’ятник Глобі: на місці ймовірного поховання козака-садівника стоїть старе дерево, поруч із яким є пам’ятник: козак Лазар, який тримає в руках росток.

Озеро та Маленький Принц: у центрі парку знайдеш велике озеро, де мешкають чорні та білі лебеді, а з води немов виринає зворушлива скульптура Маленького Принца.

Літній театр Лебідь: оригінальна архітектурна споруда, збудована ще у 1978 році, яка за формою дещо нагадує птаха.

Мала Придніпровська залізниця: відкрита ще у 1936 році, вона стала першою дитячою залізницею в Україні.

Паркові алеї: Сьогодні тут росте понад 8 000 дерев та 2 000 кущів. Гуляючи лабіринтами доріжок, можна влаштувати квест і пошукати сучасні чудернацькі скульптури.

Як дістатися до парку Лазаря Глоби: адреса та карта

Парк розташований у самому центрі міста за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 95. Дістатися до нього надзвичайно легко.

Можна їхати на метро до станції Вокзальна, а звідти пройтися пішки близько 10-15 хвилин угору проспектом.

Або скористатися тролейбусом чи трамваєм, підійде будь-який транспорт, що курсує головним проспектом. Наприклад, трамвай №1 або тролейбус №1, Б, зупинка так і називається — Парк Лазаря Глоби.

Джерело фото: Рlanetofhotels.com.

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