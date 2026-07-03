Стиль життя Подорожі та натхнення

Парк Шевченка у Дніпрі: що варто побачити, як дістатися та скільки коштують атракціони

Ольга Петухова, редакторка сайту 03 Липня 2026, 16:00 4 хв.
парк шевченка дніпро

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь