Парк Шевченка у Дніпрі: що варто побачити, як дістатися та скільки коштують атракціони

Парк імені Тараса Шевченка в Дніпрі розташований в самому серці міста, на скелястому правому березі Дніпра. Він є одним із найстаріших і найкрасивіших паркових комплексів всієї України.

Що подивитися в парку, як до нього дістатися і які історичні постаті пов’язані з цим місцем — ми зібрали найцікавіше.

Парк Шевченка в Дніпрі: адреса і як дістатися

Парк знаходиться за адресою: м. Дніпро, площа Шевченка, 1. Він розкинувся у центральній історичній частині міста і поруч із знаменитою Набережною Перемоги та Соборним районом.

Дістатися до парку можна з будь-якого куточка міста буквально за лічені хвилини:

З боку Соборної площі: якщо ти гуляєш історичним центром, найкраще пройти пішки від історичного музею або Спасо-Преображенського собору вниз площею Шевченка до головного входу з колонадою.

якщо ти гуляєш історичним центром, найкраще пройти пішки від історичного музею або Спасо-Преображенського собору вниз площею Шевченка до головного входу з колонадою. Громадським транспортом: до зупинки Парк Шевченка (на вул. Дмитра Яворницького або Соборній площі) курсують тролейбуси № 1, № 4, № А, а також безліч маршрутних таксі (наприклад, № 87А, № 118, № 127). Звідти — 5–7 хвилин приємної прогулянки.

до зупинки Парк Шевченка (на вул. Дмитра Яворницького або Соборній площі) курсують тролейбуси № 1, № 4, № А, а також безліч маршрутних таксі (наприклад, № 87А, № 118, № 127). Звідти — 5–7 хвилин приємної прогулянки. З Набережної: до острівної частини парку можна піднятися з Січеславської Набережної через пішохідний міст.

Парк Шевченка в Дніпрі: цікаві факти з історії

Парк Шевченка ховає таємниці, які можуть змінити твоє сприйняття цього місця. Ми відкриємо кілька захопливих сторінок його біографії.

Історія парку почалася задовго до заснування Катеринослава (колишня назва Дніпра). Наприкінці вісімнадцятого століття на цих скелястих пагорбах оселився відставний козак-запорожець Лазар Глоба.

Він власноруч заснував тут дивовижний фруктовий сад. Глоба саджав дерева з такою любов’ю, що згодом його приватні угіддя викупила влада для створення Потьомкінського саду. До речі, на території парку досі збереглися дерева, яким понад сто років.

Цікава й історія головної архітектурна прикраси парку — Потьомкінського палацу, нині Палац студентів ДНУ. За легендами, від нього до самого Дніпра та Монастирського острова йдуть старовинні підземні ходи, прориті на випадок облоги. Деякі історики підтверджують існування цегляних тунелів підземелля, в яких міг вільно проїхати вершник на коні.

А от острівна частина парку — Монастирський острів — оповита містикою. За переказами, у дев’ятому столітті тут існував візантійський монастир, де під час шторму перечікували непогоду княгиня Ольга, князь Володимир та апостол Андрій Первозванний.

У двадцятому столітті екстрасенси навіть охрестили острів однією з найпотужніших енергетичних точок Європи.

Парк Шевченка в Дніпрі: що подивитися

Парк Шевченка пропонує розваги на будь-який смак — від лінивого релаксу до активного відпочинку. Що там подивитися?

По-перше, відвідати оглядовий майданчик. Звідси відкривається класичний, “листівковий” краєвид на річку Дніпро, лівий берег та найдовшу набережну Європи.

По-друге, прогулятися затіненими алеями до Палацу студентів. Його класична архітектура з колонами нагадує про епоху бароко. Поруч є затишні зони відпочинку, де часто збираються художники та вуличні музиканти.

Перейти по мосту кохання на Монастирський острів. З мосту відкривається розкішний вигляд на штучний 17-метровий водоспад Поріг Ревучий, який відкрили на честь Шевченкового «Заповіту».

На самому острові розташований Храм Святителя Миколая. А для поціновувачів активного дозвілля на острові працюють атракціони, мотузковий парк, а в теплу пору року — чистий піщаний пляж.

Тут можна взяти напрокат каяк, сап-борд або просто пограти у пляжний волейбол.

Парк Шевченка в Дніпрі: ціна на атракціони

На Монастирському острові працює парк атракціонів для дітей і дорослих. Вартість розваг становить від 50 до 150 грн.

Покататися на колесі огляду можна за 100 грн (для дітей до 5 років — 50 грн), стільки ж коштують веселі гірки.

Ланцюгова карусель, автодром, літаючі тарілки та атракціон Сальто обійдуться у 50–150 грн, а човники та водні кулі — 100 грн.

Джерело фото: Вікіпедія.

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