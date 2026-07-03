Рейтинг довіри до Зеленського у 2026: нові цифри соціологів

Нове дослідження Центру аналітики у дослідженнях опитувань (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI), проведене Соціологічною групою Рейтинг у червні 2026 року, засвідчило, що президент Володимир Зеленський зберігає високий рівень підтримки серед українців.

Водночас результати демонструють не лише стабільність його позицій, а й деяку зміну структури суспільних настроїв порівняно з попередніми хвилями опитувань.

Детально про рейтинг Зеленського в червні 2026 і про зміни в ньому порівняно з минулими роками – у матеріалі.

Рейтинг Зеленського: опитування в червні 2026

За даними дослідження, 68% респондентів схвалюють діяльність президента. Із них 35% повністю схвалюють роботу Зеленського, ще 33% – скоріше схвалюють. Негативно оцінюють діяльність глави держави 28% опитаних: 15% скоріше не схвалюють і 13% зовсім не схвалюють. Ще 4% не змогли визначитися.

Якщо порівняти результати з попередніми хвилями дослідження, видно, що після різкого падіння підтримки у 2023–2024 роках показники стабілізувалися і навіть почали зростати.

У вересні 2024 року діяльність президента схвалювали 69% опитаних, однак лише 24% робили це беззастережно. Тепер частка тих, хто повністю підтримує Зеленського, зросла до 35%, що свідчить про зміцнення його електорального ядра. Порівняно з липнем 2025 року загальний рівень схвалення також підвищився — із 65% до 68%.

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Опитування також демонструє, що Зеленський входить до числа державних інституцій із найвищим рівнем суспільного схвалення. За цим показником він поступається лише Збройним силам України: діяльність президента позитивно оцінюють 68% респондентів, стільки ж має керівник Офісу президента Кирило Буданов, тоді як уряд отримав 34%, Верховна Рада — 18%, а суди — 28%.

Президент зберігає лідерство і в потенційній президентській кампанії. Якби вибори відбулися найближчої неділі, 32% усіх опитаних проголосували б за Володимира Зеленського.

Другу позицію посідає Валерій Залужний із 16%, третю — Кирило Буданов із 11%.

Петро Порошенко набирає 6%, Олександр Усик і Дмитро Разумков — по 4%.

Серед тих, хто вже визначився зі своїм вибором і точно піде голосувати, підтримка Зеленського становить 34%, Буданова — 12%, а Залужного — 16%.

Водночас найбільш показовим є сценарій другого туру. У прямому протистоянні із Валерієм Залужним чинний президент отримує 42% підтримки, тоді як Залужний — 39%. Ще 10% заявили, що не брали б участі у голосуванні, а 9% не визначилися.

Загалом результати дослідження свідчать, що президент України Володимир Зеленський утримує перше місце в президентських рейтингах, і навіть дещо зміцнив свої позиції порівняно з попередніми хвилями опитувань.

Головне фото: Офіційний канал Президента України Володимира Зеленського.

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