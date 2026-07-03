Рейтинг доверия к Зеленскому в 2026 году: новые цифры социологов

Новое исследование Центра аналитики в исследованиях опросов (CISR) Международного республиканского института (IRI), проведенное Социологической группой «Рейтинг» в июне 2026 года, показало, что президент Владимир Зеленский сохраняет высокий уровень поддержки среди украинцев.

В то же время результаты демонстрируют не только стабильность его позиций, но и некоторое изменение структуры общественных настроений по сравнению с предыдущими волнами опросов.

Подробно о рейтинге Зеленского в июне 2026 года и об изменениях в нем по сравнению с прошлыми годами — в материале.

Рейтинг Зеленского: опрос в июне 2026 года

По данным исследования, 68% респондентов одобряют деятельность президента. Из них 35% полностью одобряют работу Зеленского, еще 33% — скорее одобряют. Негативно оценивают деятельность главы государства 28% опрошенных: 15% скорее не одобряют и 13% совсем не одобряют. Еще 4% не смогли определиться.

Если сравнить результаты с предыдущими волнами исследования, видно, что после резкого падения поддержки в 2023–2024 годах показатели стабилизировались и даже начали расти.

В сентябре 2024 года деятельность президента одобряли 69% опрошенных, однако лишь 24% делали это безоговорочно. Теперь доля тех, кто полностью поддерживает Зеленского, выросла до 35%, что свидетельствует об укреплении его электорального ядра. По сравнению с июлем 2025 года общий уровень одобрения также повысился — с 65% до 68%.

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Опрос также демонстрирует, что Зеленский входит в число государственных институтов с самым высоким уровнем общественного одобрения. По этому показателю он уступает только Вооруженным силам Украины: деятельность президента положительно оценивают 68% респондентов, столько же имеет руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, тогда как правительство получило 34%, Верховная Рада — 18%, а суды — 28%.

Президент сохраняет лидерство и в потенциальной президентской кампании. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 32% всех опрошенных проголосовали бы за Владимира Зеленского.

Вторую позицию занимает Валерий Залужный с 16%, третью — Кирилл Буданов с 11%.

Петр Порошенко набирает 6%, Александр Усик и Дмитрий Разумков — по 4%.

Среди тех, кто уже определился со своим выбором и точно пойдет голосовать, поддержка Зеленского составляет 34%, Буданова — 12%, а Залужного — 16%.

В то же время наиболее показательным является сценарий второго тура. В прямом противостоянии с Валерием Залужным действующий президент получает 42% поддержки, тогда как Залужный — 39%. Еще 10% заявили, что не принимали бы участия в голосовании, а 9% не определились.

В целом результаты исследования свидетельствуют, что президент Украины Владимир Зеленский удерживает первое место в президентских рейтингах и даже несколько укрепил свои позиции по сравнению с предыдущими волнами опросов.

Главное фото: Офіційний канал Президента України Володимира Зеленського.

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