Орден Белого льва: что это за знак отличия и возможна ли отмена награды для Зеленского

Какой была реакция на инициативу внутри Чехии, что такое орден Белого льва и кто из выдающихся современных личностей им награждён — в материале.
В Чехии выступили с инициативой лишить Владимира Зеленского ордена Белого льва
Представитель партии SPD Йиндржих Райхл заявил, что такой шаг связан с решением в Украине назвать подразделение Сил специальных операций в честь героев УПА.
По его словам, партия планирует “оказывать давление на правящую коалицию”, чтобы парламент обратился к президенту Чехии с требованием отменить награду.
Идея вызвала резкую реакцию внутри самой Чехии. Депутат от Народной партии Бенджамин Чинчилла назвал инициативу позором.
Офис президента Чехии Петра Павела чётко поставил точку в дискуссии: “Ни Конституция, ни закон не дают президенту республики полномочий решать, отменять ли государственные награды” — пишет Ceskenoviny.cz.
“Государственная награда может быть отменена только на основании окончательного решения суда”.
Фактически администрация президента отклонила инициативу как юридически невозможную.
Владимир Зеленский получил орден Белого льва в октябре 2022 года от тогдашнего президента Милоша Земана. Тот подчёркивал, что награда является признанием “мужества и отваги, с которыми Зеленский остался в воюющем Киеве после начала полномасштабного вторжения России”.
Орден Белого льва: что означает
Орден Белого льва — высшая государственная награда Чешской Республики, которую вручает президент за выдающиеся заслуги перед государством и значительный вклад в его международный авторитет.
В современном виде орден восстановлен в 1994 году, и сегодня его могут получать как граждане Чехии, так и иностранцы за особые достижения в политике, безопасности, науке, культуре или укреплении международных отношений.
Это одна из самых высоких наград страны, которая часто присуждается главам государств и мировым лидерам.
Среди наиболее известных кавалеров:
- Елизавета II, королева Великобритании и Северной Ирландии
- Хуан Карлос I, король Испании
- Жак Ширак, президент Франции
- Билл Клинтон, президент США
- Гайнц Фишер, президент Австрии
- Иван Гашпарович, президент Словакии
- Лех Качиньский, президент Польши
- Александр Квасьневский, президент Польши
- Йоханнес Рау, президент Германии
Источник фото: Википедия.
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