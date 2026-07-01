Орден Белого льва: что это за знак отличия и возможна ли отмена награды для Зеленского

Какой была реакция на инициативу внутри Чехии, что такое орден Белого льва и кто из выдающихся современных личностей им награждён — в материале.

В Чехии выступили с инициативой лишить Владимира Зеленского ордена Белого льва

Представитель партии SPD Йиндржих Райхл заявил, что такой шаг связан с решением в Украине назвать подразделение Сил специальных операций в честь героев УПА.

По его словам, партия планирует “оказывать давление на правящую коалицию”, чтобы парламент обратился к президенту Чехии с требованием отменить награду.

Идея вызвала резкую реакцию внутри самой Чехии. Депутат от Народной партии Бенджамин Чинчилла назвал инициативу позором.

Офис президента Чехии Петра Павела чётко поставил точку в дискуссии: “Ни Конституция, ни закон не дают президенту республики полномочий решать, отменять ли государственные награды” — пишет Ceskenoviny.cz.

“Государственная награда может быть отменена только на основании окончательного решения суда”.

Фактически администрация президента отклонила инициативу как юридически невозможную.

Владимир Зеленский получил орден Белого льва в октябре 2022 года от тогдашнего президента Милоша Земана. Тот подчёркивал, что награда является признанием “мужества и отваги, с которыми Зеленский остался в воюющем Киеве после начала полномасштабного вторжения России”.

Орден Белого льва: что означает

Орден Белого льва — высшая государственная награда Чешской Республики, которую вручает президент за выдающиеся заслуги перед государством и значительный вклад в его международный авторитет.

В современном виде орден восстановлен в 1994 году, и сегодня его могут получать как граждане Чехии, так и иностранцы за особые достижения в политике, безопасности, науке, культуре или укреплении международных отношений.

Это одна из самых высоких наград страны, которая часто присуждается главам государств и мировым лидерам.

Среди наиболее известных кавалеров:

Елизавета II , королева Великобритании и Северной Ирландии

, королева Великобритании и Северной Ирландии Хуан Карлос I , король Испании

, король Испании Жак Ширак , президент Франции

, президент Франции Билл Клинтон , президент США

, президент США Гайнц Фишер , президент Австрии

, президент Австрии Иван Гашпарович , президент Словакии

, президент Словакии Лех Качиньский , президент Польши

, президент Польши Александр Квасьневский , президент Польши

, президент Польши Йоханнес Рау, президент Германии

Источник фото: Википедия.

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