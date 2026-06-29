В Украине появится орден Европы и Национальный пантеон: детали новых законопроектов

Президент Владимир Зеленский инициировал создание новой государственной награды — Ордена Европы. Соответствующий законопроект под номером 15359 уже зарегистрирован в Верховной Раде. Кроме этого, парламент готовится рассмотреть документ о создании в Киеве Украинского национального пантеона.

Об учреждении нового знака отличия глава государства публично объявил во время торжественных мероприятий, посвященных 30-й годовщине принятия Конституции Украины.

За что и кому будут вручать Орден Европы

По словам президента, Украина прошла огромный путь к евроинтеграции, и каждый шаг на этом пути стал возможным исключительно благодаря единству украинских воинов, общества и международных партнеров.

Владимир Зеленский подчеркнул, что новая награда станет символом совместной защиты европейских ценностей.

— За каждым таким успехом государства стоят наши граждане, воины, все люди, которые защищают безопасность и будущее всей Европы. И за каждым таким шагом стоят наши настоящие друзья из других стран, проверенные временем и борьбой союзники, которые доказали, что Украина и Европа — одно целое, — заявил президент во время выступления.

Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту №15359, кавалерами Ордена Европы смогут стать как граждане Украины, так и иностранцы.

Награду будут давать за выдающиеся личные заслуги в поддержке курса Украины в ЕС, помощь в защите нашей независимости, а также за укрепление международного мира, демократии и безопасности во всей Европе.

Евроинтеграционный контекст

Инициатива появилась на фоне значительных дипломатических сдвигов. В Офисе Президента напоминают, что 15 июня 2026 года в Люксембурге Украина и ЕС официально открыли переговоры о вступлении по кластеру “Основы”. Этот блок является одним из важнейших, так как касается функционирования демократических институтов, верховенства права и фундаментальных прав человека.

Поэтому новая награда должна подчеркнуть стратегическую важность работы дипломатов, государственных служащих и иностранных союзников, которые помогают Украине интегрироваться в общий европейский дом. Финансировать изготовление орденов будут из обычного бюджета, выделенного на государственные награды.

Украинский национальный пантеон: в Киеве создадут главное место памяти

Кроме Ордена Европы, в парламент поступил еще один чрезвычайно важный президентский законопроект — “Об Украинском национальном пантеоне”. Эту информацию на своей странице в Facebook подтвердил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, документ предусматривает создание в столице масштабного общенационального места памяти. Этот комплекс станет местом почитания и упокоения выдающихся представителей украинской нации, которые внесли исторический вклад в становление нашего государства.

Председатель Верховной Рады заверил, что обе президентские инициативы — и по созданию пантеона, и по учреждению Ордена Европы — народные депутаты рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний.

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