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В Украине появится Орден Европы и Национальный пантеон: детали новых законопроектов

Юлия Хоменко, редактор сайта 29 июня 2026, 15:00 3 мин.
В Украине появится орден Европы и Национальный пантеон: детали новых законопроектов
Фото Сайт президента Украины

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