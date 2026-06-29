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В Україні з’явиться орден Європи та Національний пантеон: деталі нових законопроєктів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Червня 2026, 15:00 3 хв.
В Украине появится Орден Европы и Национальный пантеон: детали новых законопроектов
Фото Сайт президента України

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