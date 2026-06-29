В Україні з’явиться орден Європи та Національний пантеон: деталі нових законопроєктів

Президент Володимир Зеленський ініціював створення нової державної нагороди — ордена Європи. Відповідний законопроєкт за номером 15359 вже зареєстровано у Верховній Раді. Окрім цього, парламент готується розглянути документ про створення в Києві Українського національного пантеону.

Про заснування нової відзнаки глава держави публічно оголосив під час урочистих заходів, присвячених 30-й річниці ухвалення Конституції України.

За що та кому вручатимуть орден Європи

За словами президента, Україна пройшла величезний шлях до євроінтеграції, і кожен крок на цьому шляху став можливим виключно завдяки єдності українських воїнів, суспільства та міжнародних партнерів.

Володимир Зеленський наголосив, що нова нагорода стане символом спільного захисту європейських цінностей.

— За кожним таким успіхом держави стоять наші громадяни, воїни, всі люди, які захищають безпеку і майбутнє усієї Європи. І за кожним таким кроком стоять наші справжні друзі з інших країн, перевірені часом і боротьбою союзники, які довели, що Україна і Європа — одне ціле, — заявив президент під час виступу.

Згідно з текстом пояснювальної записки до законопроєкту №15359, кавалерами ордена Європи зможуть стати як громадяни України, так і іноземці.

Відзнаку даватимуть за видатні особисті заслуги у підтримці курсу України до ЄС, допомогу в захисті нашої незалежності, а також за зміцнення міжнародного миру, демократії та безпеки в усій Європі.

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Євроінтеграційний контекст

Ініціатива з’явилася на тлі значних дипломатичних зрушень. В Офісі Президента нагадують, що 15 червня 2026 року в Люксембурзі Україна та ЄС офіційно відкрили переговори про вступ за кластером Основи. Цей блок є одним із найважливіших, адже стосується функціонування демократичних інститутів, верховенства права та фундаментальних прав людини.

Тож нова нагорода має підкреслити стратегічну важливість роботи дипломатів, державних службовців та іноземних союзників, які допомагають Україні інтегруватися у спільний європейський дім. Фінансуватимуть виготовлення орденів зі звичайного бюджету, виділеного на державні нагороди.

Український національний пантеон: у Києві створять головне місце пам’яті

Крім ордена Європи, до парламенту надійшов ще один надзвичайно важливий президентський законопроєкт —Про Український національний пантеон. Цю інформацію на своїй сторінці у Facebook підтвердив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, документ передбачає створення у столиці масштабного загальнонаціонального місця пам’яті. Цей комплекс стане місцем вшанування та спочинку найвидатніших представників української нації, які зробили історичний внесок у становлення нашої держави.

Голова Верховної Ради запевнив, що обидві президентські ініціативи — і щодо створення пантеону, і щодо заснування ордена Європи — народні депутати розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань.

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