Орден Білого лева: що це за відзнака і чи можливе скасування нагороди для Зеленського

Чеська політична сила SPD (Свобода і пряма демократія) виступила з ініціативою домагатися позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого лева, аргументуючи це політичними та історичними суперечками.
Якою була реакція на ініціативу всередині Чехії, що таке орден Білого лева і хто з видатних особистостей сучасності нагороджений ним — у матеріалі.
В Чехії виступили з ініціативою позбавити Володимира Зеленського ордена Білого лева
Представник партії SPD Їндржих Райхл заявив, що такий крок пов’язаний із рішенням в Україні назвати підрозділ Сил спеціальних операцій на честь героїв УПА.
За його словами, партія планує “чинити тиск на правлячу коаліцію”, щоб парламент звернувся до президента Чехії з вимогою скасування нагороди.
Ідея викликала різку реакцію всередині самої Чехії. Депутат від Народної партії Бенджамін Чинчілла назвав ініціативу ганьбою.
Офіс президента Чехії Петра Павела чітко поставив крапку в дискусії: “Ні Конституція, ні закон не дають президенту республіки повноваження вирішувати, чи скасовувати державні нагороди” — пише Сeskenoviny.cz.
“Державна нагорода може бути скасована лише на підставі остаточного рішення суду».
Фактично адміністрація президента відхилила ініціативу як юридично неможливу.
Володимир Зеленський отримав орден Білого лева у жовтні 2022 року від тодішнього президента Мілоша Земана. Той підкреслював, що нагорода є визнанням “мужності та відваги, з якими Зеленський залишився у воєнному Києві після початку повномасштабного вторгнення Росії”.
Орден Білого лева: що означає
Орден Білого лева — найвища державна нагорода Чеської Республіки, яку вручає президент за видатні заслуги перед державою та значний внесок у її міжнародний авторитет.
У сучасному вигляді орден відновлено у 1994 році, і сьогодні його можуть отримувати як громадяни Чехії, так і іноземці за особливі досягнення у політиці, безпеці, науці, культурі чи зміцненні міжнародних відносин .
Це одна з найвищих відзнак країни, яка часто присуджується главам держав та світовим лідерам.
Серед найвідоміших кавалерів:
- Єлизавета II, королева Великої Британії та Північної Ірландії
- Хуан Карлос I, король Іспанії
- Жак Ширак, президент Франції
- Білл Клінтон, президент США
- Гайнц Фішер, президент Австрії
- Іван Гашпарович, президент Словаччини
- Лех Качинський, президент Польщі
- Олександр Кваснєвський, президент Польщі
- Йоганнес Рау, президент Німеччини.
Джерело фото: Вікіпедія.
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