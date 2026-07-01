Орден Білого лева: що це за відзнака і чи можливе скасування нагороди для Зеленського

Чеська політична сила SPD (Свобода і пряма демократія) виступила з ініціативою домагатися позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого лева, аргументуючи це політичними та історичними суперечками.

Якою була реакція на ініціативу всередині Чехії, що таке орден Білого лева і хто з видатних особистостей сучасності нагороджений ним — у матеріалі.

В Чехії виступили з ініціативою позбавити Володимира Зеленського ордена Білого лева

Представник партії SPD Їндржих Райхл заявив, що такий крок пов’язаний із рішенням в Україні назвати підрозділ Сил спеціальних операцій на честь героїв УПА.

За його словами, партія планує “чинити тиск на правлячу коаліцію”, щоб парламент звернувся до президента Чехії з вимогою скасування нагороди.

Ідея викликала різку реакцію всередині самої Чехії. Депутат від Народної партії Бенджамін Чинчілла назвав ініціативу ганьбою.

Офіс президента Чехії Петра Павела чітко поставив крапку в дискусії: “Ні Конституція, ні закон не дають президенту республіки повноваження вирішувати, чи скасовувати державні нагороди” — пише Сeskenoviny.cz.

“Державна нагорода може бути скасована лише на підставі остаточного рішення суду».

Фактично адміністрація президента відхилила ініціативу як юридично неможливу.

Володимир Зеленський отримав орден Білого лева у жовтні 2022 року від тодішнього президента Мілоша Земана. Той підкреслював, що нагорода є визнанням “мужності та відваги, з якими Зеленський залишився у воєнному Києві після початку повномасштабного вторгнення Росії”.

Орден Білого лева: що означає

Орден Білого лева — найвища державна нагорода Чеської Республіки, яку вручає президент за видатні заслуги перед державою та значний внесок у її міжнародний авторитет.

У сучасному вигляді орден відновлено у 1994 році, і сьогодні його можуть отримувати як громадяни Чехії, так і іноземці за особливі досягнення у політиці, безпеці, науці, культурі чи зміцненні міжнародних відносин .

Це одна з найвищих відзнак країни, яка часто присуджується главам держав та світовим лідерам.

Серед найвідоміших кавалерів:

Єлизавета II , королева Великої Британії та Північної Ірландії

, королева Великої Британії та Північної Ірландії Хуан Карлос I , король Іспанії

, король Іспанії Жак Ширак , президент Франції

, президент Франції Білл Клінтон , президент США

, президент США Гайнц Фішер , президент Австрії

, президент Австрії Іван Гашпарович , президент Словаччини

, президент Словаччини Лех Качинський , президент Польщі

, президент Польщі Олександр Кваснєвський , президент Польщі

, президент Польщі Йоганнес Рау, президент Німеччини.

Джерело фото: Вікіпедія.

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