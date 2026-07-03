На Київщині запрацював 20-й центр RECOVERY для реабілітації захисників

Національна мережа RECOVERY продовжує розширюватись: у Київській області розпочав роботу вже 20-й сучасний реабілітаційний центр для захисників та захисниць. Проєкт, ініційований Віктором та Оленою Пінчуками, спрямований на підтримку Сил безпеки й оборони України та є прикладом успішної співпраці приватного сектору з державою.

Новий центр функціонуватиме на базі відомчої медичної установи. Щороку тут зможуть проходити безоплатне, якісне та доказове відновлення 500 українських героїв.

У Київській області запрацював новий реабілітаційний центр для захисників України

Під час офіційного відкриття засновник проєкту RECOVERY Віктор Пінчук наголосив на важливості системної підтримки ветеранів:

Ветерани — це наші герої й героїні. Вони молоді, сучасні, сильні лідери. Саме завдяки їм існує й буде існувати наша держава, її незалежність і суверенітет. Завдяки їм Україна має своє європейське майбутнє. На кілька поколінь уперед турбота про ветеранів має стати одним із головних пріоритетів держави. Вони повинні бути невід’ємною частиною суспільства, користуватися глибокою повагою, а кожен має усвідомлювати: саме завдяки їм існує наша країна.

Тому все, що пов’язане з підтримкою ветеранів, має бути безумовним пріоритетом. Реабілітація, на жаль, триватиме роками: хтось повністю відновиться після травми, а для когось вона стане справою всього життя. Саме тому сучасні реабілітаційні центри та висококваліфіковані фахівці будуть потрібні і сьогодні, і завтра, і в майбутньомо.

Технології, фахівці та індивідуальний підхід: що пропонує 20-й центр RECOVERY

Простір центру максимально адаптований під потреби пацієнтів із різними типами поранень, зокрема після мінно-вибухових травм. Тут облаштовано велику залу фізичної терапії, кабінети ерготерапії, лазерної терапії та масажу. Особливістю закладу є використання обладнання з віртуальною реальністю, що забезпечує зворотний зв’язок та робить процес відновлення ефективнішим.

Стаціонарне відділення розраховане на 23 ліжка та включає 9 палат (сімейного, одномісного та тримісного типів). Усі вони обладнані функціональними ліжками та повністю інклюзивними санвузлами.

З пораненими працюють дві мультидисциплінарні команди, до складу яких входять лікарі фізичної медицини, терапевти, ерготерапевти, психологи, логопеди та профільні вузькі спеціалісти (неврологи, кардіологи).

Керівниця напряму фізичної реабілітації Ольга Свист, пояснює філософію роботи закладу.

— У фізичній реабілітації надзвичайно важливо, щоб у центрі уваги був саме пацієнт — його стан, потреби, цілі та шлях відновлення. Коли професійна команда працює навколо людини, а не лише навколо діагнозу чи травми, реабілітація стає швидшою, ефективнішою та якіснішою. Для нас важливо не просто відновити функції, а вибудувати довіру й розуміння між пацієнтом і командою. Саме це дає людині відчуття безпеки, мотивацію рухатися далі й реальний результат у відновленні — розповіла керівниця.

На сьогодні 20 центрів RECOVERY працюють у ключових містах України, включаючи Київ, Одесу, Львів, Дніпро, Вінницю та інші. Загалом допомогу в межах мережі вже отримали понад 48 000 захисників України.

Фото в матеріалі: пресслужба Recovery.

Допомога військовим має бути комплексною, тож проект RECOVERY доповнила ініціатива ПОВЕРНЕННЯ, що спрямована на підтримку ментального здоров’я військових, ветеранів і членів їхніх родин. Нещодавно у Дніпрі відкрили перший такий Центр ментального здоровʼя.

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