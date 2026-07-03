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На Київщині запрацював 20-й центр RECOVERY для реабілітації захисників

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Липня 2026, 15:00 3 хв.
Технології, фахівці та індивідуальний підхід: що пропонує 20-й центр RECOVERY

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