В Киевской области заработал 20-й центр RECOVERY для реабилитации защитников

Национальная сеть RECOVERY продолжает расширяться: в Киевской области начал работу уже 20-й современный реабилитационный центр для защитников и защитниц. Проект, инициированный Виктором и Еленой Пинчуками, направлен на поддержку Сил безопасности и обороны Украины и является примером успешного партнерства между частным сектором и государством.

Новый центр будет функционировать на базе ведомственного медицинского учреждения. Ежегодно здесь смогут проходить бесплатное, качественное и доказательное восстановление 500 украинских героев.

В Киевской области заработал новый реабилитационный центр для защитников Украины

Во время официального открытия основатель проекта RECOVERY Виктор Пинчук подчеркнул важность системной поддержки ветеранов:

Ветераны — это наши герои и героини. Они молодые, современные, сильные лидеры. Именно благодаря им существует и будет существовать наше государство, его независимость и суверенитет. Благодаря им у Украины есть свое европейское будущее.

На несколько поколений вперед забота о ветеранах должна стать одним из главных приоритетов государства. Они должны быть неотъемлемой частью общества, пользоваться глубоким уважением, а каждый должен осознавать: именно благодаря им существует наша страна.

Поэтому все, что связано с поддержкой ветеранов, должно быть безусловным приоритетом. Реабилитация, к сожалению, будет длиться годами: кто-то полностью восстановится после травмы, а для кого-то она станет делом всей жизни. Именно поэтому современные реабилитационные центры и высококвалифицированные специалисты будут нужны и сегодня, и завтра, и в будущем.

Технологии, специалисты и индивидуальный подход: что предлагает 20-й центр RECOVERY

Пространство центра максимально адаптировано под нужды пациентов с различными типами ранений, в частности после минно-взрывных травм. Здесь обустроен большой зал физической терапии, кабинеты эрготерапии, лазерной терапии и массажа. Особенностью заведения является использование оборудования с виртуальной реальностью, которое обеспечивает обратную связь и делает процесс восстановления более эффективным.

Стационарное отделение рассчитано на 23 койки и включает 9 палат (семейного, одноместного и трехместного типов). Все они оборудованы функциональными кроватями и полностью инклюзивными санузлами.

С ранеными работают две мультидисциплинарные команды, в состав которых входят врачи физической медицины, терапевты, эрготерапевты, психологи, логопеды и профильные узкие специалисты (неврологи, кардиологи).

Руководитель направления физической реабилитации Ольга Свист объясняет философию работы заведения:

— В физической реабилитации чрезвычайно важно, чтобы в центре внимания был именно пациент — его состояние, потребности, цели и путь восстановления. Когда профессиональная команда работает вокруг человека, а не только вокруг диагноза или травмы, реабилитация становится быстрее, эффективнее и качественнее. Для нас важно не просто восстановить функции, а выстроить доверие и понимание между пациентом и командой. Именно это дает человеку чувство безопасности, мотивацию двигаться дальше и реальный результат в восстановлении, — рассказала руководительница.

На сегодняшний день 20 центров RECOVERY работают в ключевых городах Украины, включая Киев, Одессу, Львов, Днепр, Винницу и другие. Всего помощь в рамках сети уже получили более 48 000 защитников Украины.

Фото: в материале пресслужба Recovery.

Помощь военным должна быть комплексной, поэтому проект RECOVERY дополнила инициатива ВОЗВРАЩЕНИЕ, направленная на поддержку ментального здоровья военных, ветеранов и членов их семей. Недавно в Днепре открыли первый такой Центр ментального здоровья.

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