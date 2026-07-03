День армійської авіації Сухопутних військ: значення свята і коли відзначають

Щороку українці стають більш свідомими — повертаються до традицій, пригадують і наново вчать історію, закарбовують кожен важкий момент війни у своїй пам’яті та будують причинно-наслідкові зв’язки.

Та знати мало — потрібно ще й шанувати. Саме тому в Україні запровадили нове державне свято на честь військових, які боронять наше небо. Розповідаємо про нього в матеріалі.

В Україні відзначають День авіації Сухопутних військ: в яку дату

8 січня 2025 року на сайті Офісу Президента з’явився новий підписаний указ. У ньому йдеться, що відтепер в Україні відзначатимуть День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України.

Відзначатимуть свято щороку, 3 липня.

Мета свята — вшанувати мужність та героїзм військових авіації Сухопутних військ, виявлених за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

Друга мета — започаткувати сучасні військові традиції.

Указ набрав чинності 8 січня.

Армійська авіація Сил оборони займається вогневою підтримкою піхоти та штурмовиків під час наступів чи контратак сухопутних підрозділів.

Авіація допомагає у висадці десанту, вражає позиції та живу силу ворога. Наші пілоти нині воюють майже зі зв’язаними руками, адже росіяни мають чималу кількість ППО. Тож літати доводиться майстерно, обережно і дуже низько.

Під час повномасштабної війни українські вертольоти Мі-24, Мі-8 та Мі-17 запускають некеровані ракети по російських позиціях, перехоплюють дрони.

Привітання до Дня армійської авіації

З Днем армійської авіації! Дякуємо за кожен бойовий виліт, за прикриття з неба та вашу сталеву витримку. Нехай кожен зліт завершується успішним приземленням!

Вітаю, крилаті герої! Ваша майстерність та відвага рятують життя на землі й наближають нашу перемогу. Чистого неба, міцного здоров’я та надійних гвинтів!

З професійним святом! Ви — надійна опора Сухопутних військ і справжній жах для ворога. Нехай ваші пташки завжди будуть справними, а удача ніколи не залишає в бою!

Щирі вітання асів армійської авіації ЗСУ! Бажаю безвідмовної техніки, точних влучань, міцного тилу та мирного неба над вільною Україною. Дякуємо за службу!

Зі святом, підкорювачі висоти! Ваша мужність надихає, а точна робота захоплює. Нехай ангел-охоронець завжди летить поруч із вашим екіпажем. Повертайтеся з перемогами!

3 липня також відзначають День зенітно-ракетних військ. Читай про значення свята.

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