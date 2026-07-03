Стиль життя Свята

День армійської авіації Сухопутних військ: значення свята і коли відзначають

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 03 Липня 2026, 11:15 2 хв.
день армійської авіації
Фото Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь