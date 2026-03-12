Рейтинг мільярдерів світу 2026 за версією Forbes: хто з українців у списку

У світі стає все більше мільярдерів: за даними свіжого рейтингу Forbes US у 2026 році їх уже 3428. Американці лідирують, а Ілон Маск залишається першим – його статки втроє більші, ніж у найближчих конкурентів.

Хто з українських бізнесменів потрапив до рейтингу мільярдерів світу і чому статки та біографія Влада Яценка привертають особливу увагу — читай у матеріалі.

Рейтинг мільярдерів світу за версією Forbes

Як пише видання, за рік на Землі щодня з’являвся понад один новий мільярдер. Вражає й те, що загальні статки мільярдерів виросли на $4 трильйони — зараз усі разом вони володіють рекордними $20,1 трильйонами.

Мільярдери дедалі сильніше впливають на політику, ринки та розвиток штучного інтелекту, тож цікавість до їхніх персон має суто прагматичний характер: варто знати імена тих, то нині домінує у бізнесі та владі.

В Україні до списку найбагатших людей світу потрапили семеро підприємців:

Рінат Ахметов – власник енергетичної групи ДТЕК і металургійного холдингу Метінвест, статки $7,8 млрд, трохи знизилися з $7,9 млрд у 2025 році.

Віктор Пінчук – власник інвестиційно-промислової групи Інтерпайп, статки $2,8 млрд, опустився у рейтингу з 1141-го на 1504-е місце.

Влад Яценко – співзасновник фінтех-компанії Revolut, статки зросли з $1,2 млрд до $2,2 млрд, піднявся з 2623-го на 1913-е місце.

Петро Порошенко – екс-президент України, статки $1,5 млрд, зменшилися з $1,8 млрд, посів 2600-е місце проти 1947-го у 2025 році.

Андрій Веревський – засновник агрохолдингу Kernel, статки $1,2 млрд, опустився у рейтингу.

Вадим Новинський – бізнесмен, статки близько $1,2 млрд, майже не змінилися, але втратив позиції у світовому рейтингу.

Костянтин Жеваго – бізнесмен, статки близько $1,2 млрд, майже без змін, опустився в рейтингу мільярдерів.

Найбільш успішним серед усіх виявився Влад Яценко, який за рік примножив свої статки на $1 мільярд.

Влад Яценко: біографія найуспішнішого бізнесмена-мільярдера

Влад Яценко – співзасновник фінтех-компанії Revolut, в якій обіймає посаду технічного директора.

Народився Влад в серпні 1983 року у колишній Німецькій Демократичній Республіці, дитинство провів у Южному під Одесою. У2006 році з червоним дипломом закінчив Чорноморський національний університет імені Петра Могили, спеціалізувався на програмуванні.

Почав кар’єру у Польщі, а з 2010 року працював у Лондоні для Deutsche Bank, Credit Suisse та UBS, саме там здобув досвід у банківських системах і торгівлі.

У 2015 році разом із Миколою Сторонським заснував Revolut – сервіс для обміну валют, інвестицій і банківських послуг.

Завдяки прогресивним рішенням Яценка компанія стрімко зросла, і зараз нею користуються понад 70 мільйонів клієнтів у 48 країнах.

Влад одружений, має двох дітей, в інтерв’ю не любить говорити про особисте. Його статки у 2026 році оцінюють у $2,2 мільярда – і це робить його одним із найбагатших українців.

Він активно підтримує Україну: під час війни допоміг зібрати понад $11 млн для Червоного Хреста.

