Для тебе

Рейтинг мільярдерів світу 2026 за версією Forbes: хто з українців у списку

Ольга Петухова, редакторка сайту 12 Березня 2026, 12:00 3 хв.
рейтинг мільярдерів
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь