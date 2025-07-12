“А раптом там мільйонер?” — чому молодь масово досліджує своє походження

Від початку війни в Україні дедалі більше людей почали досліджувати свої родоводи. Часто такі дослідження стають особливим подарунком для близьких. У процесі пошуків одні знаходять багатих або впливових пращурів, а інші – історії, пов’язані з трагічними подіями.

Журналісти Divoche.Media детально розглянули цю тему та поспілкувалися з українськими експертками. Саме цей тренд надихнув генеалогиню Аллу Тіхановську та маркетологиню Наталю Потебню створити онлайн-курс Назад у своє минуле.

Як шукають пращурів

Алла Тіхановська не лише виконує замовлення на пошук роду, а й навчає охочих правильно розбиратися в історичних документах, знаходити метричні книги та систематизувати матеріали.

Вона розповідає, що колись процес пошуку був значно складнішим: треба було багато часу проводити в архівах, очікувати на документи, а зараз багато джерел оцифровані і доступні онлайн, що значно спрощує роботу.

Наталя Потебня додає, що навчання генеалогії допомагає людям не просто збирати дані, а усвідомлювати цінність родинної історії, розуміти своє місце у великій картині поколінь.

Твій предок може виявитися вбивцею

При цьому дослідниці підкреслюють, що пошук предків — це не завжди радісна історія. Часто відкриваються складні факти, зокрема трагічні сторінки життя родини: репресії, втрати, помилки чи несправедливості минулого.

Важливо приймати ці факти і бачити в них частину своєї історії, зберігаючи пам’ять про всіх — і про героїв, і про тих, хто зазнав страждань.

Крім того, дослідження родоводу дозволяє зберегти унікальні сімейні спогади — фотографії, письмові розповіді, рецепти, аудіозаписи голосів рідних.

Це особливо актуально сьогодні, коли багато українських сімей постраждали від війни, втратили документи або були змушені залишити домівки. Завдяки створенню сімейних книг, генеалогічних дерев або навіть мультимедійних проєктів, люди можуть передати наступним поколінням найцінніше — свою історію.

За їхніми словами, на основі отриманих звітів люди створюють книги, які дарують родичам, залишаючи в них порожні сторінки для подальшого заповнення майбутніми поколіннями.

Також Алла поділилася історією про те, як дізналася про шляхетне походження свого роду. Вона зауважила, що, коли розумієш, що в архівах можна знайти різні факти, пошук предків перестає бути способом закрити старі травми.

— Хотілося б мати у сім’ї шляхтичів із маєтками, але, на жаль, у моєму роді були переважно прості люди, багатих не знайшла, — говорить Анна.

Водночас жінка визнає, що дослідження роду іноді відкриває й неприємні сторінки.

— У своїй книзі я навела кримінальну справу прадіда, якого безпідставно розстріляли під час сталінських репресій, — згадує дослідниця.

Вона додає, що ця історія дуже вплинула на її сім’ю і навіть на неї особисто. Дослідниця наголошує, що важливо розуміти, що ми не відповідаємо за вчинки наших предків і не можемо обирати їхнє минуле.

Читати на тему Як дослідити свій родовід: від опитування найрідніших до OSINT-пошуку Як дослідити свій родовід: інструкція.

Вони подарували нам життя, і хоча іноді хочеться мати в родині лише героїв, правда може бути складною.

— Ми всі — нащадки як тих, хто зазнав утисків, так і тих, хто їх спричинив, — ділиться Анна.

Алла додає, що не кожен готовий до таких відкриттів, адже вони можуть викликати сильні емоції.

Письменниця також згадала випадок, коли під час роботи над книжкою з дослідження родоводу спілкувалася з однією жінкою з Одеси.

Та згадує, як колись у родині її знайомої з Одеси німецький сервіз пояснювали просто — з війни привіз.

Десятиліттями це звучало як історія про героя-діда, що повернувся з Берліна. Але коли прийшли нові реалії війни, люди почали ставити питання: а чиї насправді ці речі?

Це змушує по-новому поглянути на історію, переосмислити поняття геройства предків у Другій світовій війні — адже за кожною сімейною легендою може стояти складніша і не завжди однозначна правда.

Раніше ми розповідали, що ДНК українців розповідає про наш організм.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!