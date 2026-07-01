Температура води в Дніпрі в липні 2026: скільки градусів зараз

Літо у столиці в самому розпалі, і кияни дедалі частіше шукають порятунку від гарячого асфальту на берегах головної річки країни. Статистика свідчить, що цей сезон є надзвичайно сприятливим для любителів плавання, адже водна артерія прогрілася до ідеальних показників.
Температура води в Дніпрі сьогодні
Згідно з останніми вимірюваннями Sea Temperature, температура води в Дніпрі сьогодні становить приємні +23, 2°C. Це суттєвий стрибок порівняно з ситуацією тиждень тому, коли термометри фіксували лише 20,9°C.Вчора показник тримався на позначці 22,9°C, що підтверджує стабільну тенденцію до нагрівання річки.
Така температура вважається комфортною для тривалого перебування у воді. Вона чудово підходить як для активних водних видів спорту, так і для сімейного відпочинку з дітьми.
Досвідчені плавці знають: коли позначка термометра перетинає 23°C, ризик переохолодження мінімальний, а задоволення від плавання — максимальне.
Температура води в Дніпрі в липні 2026
Якщо аналізувати загальні тенденції, то температура води в Дніпрі в липні 2026 року демонструє типовий літній характер. На основі математичних моделей та історичних спостережень, мінімальні значення для цього місяця становлять близько 18 градусів, тоді як у періоди аномальної спеки вода може прогріватися навіть до рекордних 29 градусів.
У середньому температура води в Дніпрі Київ у липні 2026 тримається на рівні 24 градусів. Це робить київські пляжі на Трухановому острові та у Гідропарку головними точками тяжіння для тисяч людей.
Попри те, що температура води в Дніпрі зараз ідеальна, киянам радять обирати офіційно облаштовані зони для відпочинку. Пляжі Венеція, Золотий та Молодіжний традиційно пропонують найкращі умови.
Проте варто пам’ятати про кілька важливих нюансів:
- Комфортне плавання напряму залежить від погоди: якщо температура повітря опускається нижче 20 градусів, навіть тепла вода може здатися прохолодною через вітер.
- Якість води може змінюватися після злив, тому варто слідкувати за офіційними повідомленнями міських служб.
- На чистіших ділянках, як-от притока Десенка, вода прогрівається так само швидко, але часто є прозорішою.
Насолоджуйся літом, поки водна стихія дарує прохолоду, і не забувай про правила безпеки на воді.
А щоб заздалегідь спланувати свій відпочинок і не пропустити найкращі дні для засмаги, варто поглянути на синоптичні карти. Докладніше про те, коли саме чекати пікових температур, читай у нашому матеріалі: погода у Києві на липень 2026.
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