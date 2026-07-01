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Температура води в Дніпрі в липні 2026: скільки градусів зараз

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Липня 2026, 17:00 3 хв.
Температура води в Дніпрі у Києві в липні 2026
Фото Pexels

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