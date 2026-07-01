Температура води в Дніпрі в липні 2026: скільки градусів зараз

Літо у столиці в самому розпалі, і кияни дедалі частіше шукають порятунку від гарячого асфальту на берегах головної річки країни. Статистика свідчить, що цей сезон є надзвичайно сприятливим для любителів плавання, адже водна артерія прогрілася до ідеальних показників.

Температура води в Дніпрі сьогодні

Згідно з останніми вимірюваннями Sea Temperature, температура води в Дніпрі сьогодні становить приємні +23, 2°C. Це суттєвий стрибок порівняно з ситуацією тиждень тому, коли термометри фіксували лише 20,9°C.Вчора показник тримався на позначці 22,9°C, що підтверджує стабільну тенденцію до нагрівання річки.

Така температура вважається комфортною для тривалого перебування у воді. Вона чудово підходить як для активних водних видів спорту, так і для сімейного відпочинку з дітьми.

Досвідчені плавці знають: коли позначка термометра перетинає 23°C, ризик переохолодження мінімальний, а задоволення від плавання — максимальне.

Температура води в Дніпрі в липні 2026

Якщо аналізувати загальні тенденції, то температура води в Дніпрі в липні 2026 року демонструє типовий літній характер. На основі математичних моделей та історичних спостережень, мінімальні значення для цього місяця становлять близько 18 градусів, тоді як у періоди аномальної спеки вода може прогріватися навіть до рекордних 29 градусів.

У середньому температура води в Дніпрі Київ у липні 2026 тримається на рівні 24 градусів. Це робить київські пляжі на Трухановому острові та у Гідропарку головними точками тяжіння для тисяч людей.

Попри те, що температура води в Дніпрі зараз ідеальна, киянам радять обирати офіційно облаштовані зони для відпочинку. Пляжі Венеція, Золотий та Молодіжний традиційно пропонують найкращі умови.

Проте варто пам’ятати про кілька важливих нюансів:

Комфортне плавання напряму залежить від погоди: якщо температура повітря опускається нижче 20 градусів, навіть тепла вода може здатися прохолодною через вітер.

Якість води може змінюватися після злив, тому варто слідкувати за офіційними повідомленнями міських служб.

На чистіших ділянках, як-от притока Десенка, вода прогрівається так само швидко, але часто є прозорішою.

Насолоджуйся літом, поки водна стихія дарує прохолоду, і не забувай про правила безпеки на воді.

А щоб заздалегідь спланувати свій відпочинок і не пропустити найкращі дні для засмаги, варто поглянути на синоптичні карти. Докладніше про те, коли саме чекати пікових температур, читай у нашому матеріалі: погода у Києві на липень 2026.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!