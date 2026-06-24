Погода у Києві на липень 2026: спека до +31 накриє столицю вже незабаром

Липень у Києві — це час, коли місто живе на повну: Хрещатик і Поділ заповнені людьми, Дніпро кличе на пляж, а вечірні парки стають найкращим місцем для відпочинку.

Цього року серце літа обіцяє бути особливо насиченим. Читай, яка погода чекає на столицю у липні 2026 та до чого готуватися містянам і гостям міста — в матеріалі.

Погода у Києві на липень 2026: перша декада, з 01.07 по 10.07

Липень відкривається у Києві справжньою спекою: перші три дні — мінлива хмарність на тлі гарячого повітря з температурою до +29…+31°C вдень. Але вже 4 числа місто відчує полегшення — у цей день очікується дощ, який дещо освіжить розпечені вулиці.

Після цього, 5 липня, знову поверне сонце, однак ненадовго: з 6 по 10 число небо буде переважно хмарне, без значних опадів, а температура поступово знизиться до +25…+28°C.

Вночі в першій декаді температура коливатиметься в межах +15…+21°C — найпрохолодніша ніч чекає саме після дощового дня та в середині тижня.

Погода у Києві в липні 2026: друга декада, з 11.07 по 20.07

Середина місяця подарує київцям стабільну та передбачувану погоду. Жодних опадів та різких перепадів температур — пронозується переважно мінлива хмарність із приємним сонцем у проміжках.

Особливо сонячними видадуться 18 та 20 липня, коли небо розчиститься від хмар повністю. Температура вдень стабілізується на позначці +27…+28°C, без аномальної спеки, але й без прохолоди.

Уночі термометр триматиметься на +18…+19°C — це ідеальні умови для сну з відчиненим вікном і для вечірніх прогулянок набережною.

Прогноз погоди у Києві на липень 2026: третя декада, з 21.07 по 31.07

Завершується місяць у Києві стабільно тепло й переважно сонячно. Найясніші дні — 21 та 22 липня, опісля яких з’являється мінлива хмарність, однак опадів не передбачається.

Невелике потепління повернеться 24, 26 та 30 числа — температура підніметься до +29°C вдень, нагадуючи про справжнє літо.

Вночі в цей період передбачаються стабільні +18…+19°C. Липень завершиться тихо та тепло: 31 числа буде мінлива хмарність і +28°C вдень — чудова точка для підсумків найгарячішого місяця в році.

Раніше ми розповідали, яка буде погода в серпні 2026 в Україні — читай в матеріалі, до чого варто готуватись.

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