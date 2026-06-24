Погода в Киеве на июль 2026: жара до +31 накроет столицу уже скоро

Июль в Киеве — это время, когда город живет по полной: Крещатик и Подол заполнены людьми, Днепр зовет на пляж, а вечерние парки становятся лучшим местом для отдыха.

В этом году сердце лета обещает быть особенно насыщенным. Читай, какая погода ждет столицу в июле 2026 года и к чему готовиться горожанам и гостям города — в материале.

Погода в Киеве на июль 2026: первая декада, с 01.07 по 10.07

Июль открывается в Киеве настоящей жарой: первые три дня переменная облачность на фоне горячего воздуха с температурой до +29…+31°C днем. Но уже 4 числа город почувствует облегчение — в этот день ожидается дождь, несколько освежающий раскаленные улицы.

После этого, 5 июля, снова вернет солнце, однако ненадолго: с 6 по 10 число небо будет преимущественно облачным, без осадков, а температура постепенно снизится до +25…+28°C.

Ночью в первой декаде температура будет колебаться в пределах +15…+21°C — самая прохладная ночь ждет после дождливого дня и в середине недели.

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Погода в Киеве в июле 2026: вторая декада, с 11.07 по 20.07

Середина месяца подарит киевцам стабильную и предполагаемую погоду. Никаких осадков и резких перепадов температур — преимущественно переносится переменная облачность с приятным солнцем в промежутках.

Особенно солнечными будут 18 и 20 июля, когда небо расчистится от облаков полностью. Температура днем ​​стабилизируется на отметке +27…+28°C, без аномальной жары, но без прохлады.

Ночью термометр будет держаться на +18…+19°C – это идеальные условия для сна с открытым окном и для вечерних прогулок по набережной.

Прогноз погоды в Киеве на июль 2026 года: третья декада, с 21.07 по 31.07

Завершается луна в Киеве стабильно тепло и преимущественно солнечно. Самые ясные дни — 21 и 22 июля, после которых появляется переменная облачность, однако осадков не ожидается.

Небольшое потепление вернется 24, 26 и 30 числа – температура поднимется до +29°C днем, напоминая о настоящем лете.

Ночью в этот период предполагаются стабильные +18…+19°C. Июль завершится тихо и тепло: 31 числа переменная облачность и +28°C днем ​​— отличная точка для итогов горячего месяца в году.

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