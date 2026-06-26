Пляжі Києва 2026: які працюють і чи безпечно купатися

У 2026 році в Києві офіційний пляжний сезон знову не відкривають. Таке рішення, як і в попередні роки повномасштабної війни, ухвалила Рада оборони міста через безпекову ситуацію та ризик масового скупчення людей — повідомляє Офіційний портал Києва.

Попри це, міські пляжі не залишаються без догляду. Комунальники КП Плесо продовжують підтримувати їх у належному стані.

Які пляжі Києва можна відвідати і яких мір безпеки потрібно дотримуватись у 2026 — у матеріалі.

Пляжі Києва 2026, де можна купатися

КП Плесо обслуговує 15 муніципальних пляжів у чотирьох районах Києва:

Дніпровський район:

Венеція

Веселка

Молодіжний

Дитячий

Золотий

Передмістна-Слобідка

Центральний

Райдуга

Тельбін

Оболонський район:

Вербний

Острів Оболонський

Пуща-Водиця

Деснянський район:

Троєщина

Чорторий

Голосіївський район:

Галерна

Відкриті пляжі Києва: який контроль в зоні відпочинку

На всіх 15 муніципальних пляжах фахівці КП Плесо перевірили дно водойм, щоб переконатися у відсутності небезпечних предметів, а на рятувальних постах щодня чергують рятувальники.

Якість води контролюють щотижня: аналізи почергово проводять лабораторія КП Плесо та Київський міський центр контролю та профілактики хвороб. Результати публікують на інформаційних стендах.

Щодня на пляжах прибирають територію, очищають береги, доглядають за прибережною зоною та за потреби підсипають пісок. Для відвідувачів працюють душові, туалети й питні фонтанчики.

У КМДА наголошують: під час відпочинку біля води варто стежити за інформацією на стендах. Там можна знайти актуальні результати перевірки води, інструкції на випадок повітряної тривоги та QR-код із найближчими укриттями.

Якщо лунає сигнал тривоги, потрібно негайно залишити берег і пройти до укриття, а також виконувати вказівки рятувальників.

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