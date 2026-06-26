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Пляжі Києва 2026: які працюють і чи безпечно купатися

Ольга Петухова, редакторка сайту 26 Червня 2026, 15:00 2 хв.
пляжі києва 2026
Фото Pexels

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