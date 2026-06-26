Пляжи Киева 2026: какие работают и безопасно ли купаться

В 2026 году в Киеве официальный пляжный сезон снова не открывают. Такое решение, как и в предыдущие годы полномасштабной войны, принял Совет обороны города из-за ситуации с безопасностью и риска массового скопления людей — сообщает Официальный портал Киева.

Несмотря на это, городские пляжи не остаются без ухода. Коммунальщики КП Плесо продолжают поддерживать их в надлежащем состоянии.

Какие пляжи Киева можно посетить и каких мер безопасности нужно придерживаться в 2026 году — в материале.

Пляжи Киева 2026: где можно купаться

КП Плесо обслуживает 15 муниципальных пляжей в четырех районах Киева:

Днепровский район:

Венеция

Веселка

Молодежный

Детский

Золотой

Предместная Слободка

Центральный

Радуга

Тельбин

Оболонский район:

Вербный

Остров Оболонский

Пуща-Водица

Деснянский район:

Троещина

Чорторый

Голосеевский район:

Галерная

Открытые пляжи Киева: какой контроль в зоне отдыха

На всех 15 муниципальных пляжах специалисты КП Плесо проверили дно водоемов, чтобы убедиться в отсутствии опасных предметов, а на спасательных постах ежедневно дежурят спасатели.

Качество воды контролируют еженедельно: анализы поочередно проводят лаборатория КП Плесо и Киевский городской центр контроля и профилактики болезней. Результаты публикуют на информационных стендах.

Ежедневно на пляжах убирают территорию, очищают берега, ухаживают за прибрежной зоной и при необходимости подсыпают песок. Для посетителей работают душевые, туалеты и питьевые фонтанчики.

В КГГА подчеркивают: во время отдыха у воды стоит следить за информацией на стендах. Там можно найти актуальные результаты проверки воды, инструкции на случай воздушной тревоги и QR-код с ближайшими укрытиями.

Если звучит сигнал тревоги, необходимо немедленно покинуть берег и пройти в укрытие, а также выполнять указания спасателей.

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