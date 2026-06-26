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Пляжи Киева 2026: какие работают и безопасно ли купаться

Ольга Петухова, редактор сайта 26 июня 2026, 15:00 2 мин.
пляжи киева 2026
Фото Pexels

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